MLB／洋基、貝林傑談約陷僵局 美媒曝卡在合約「年限」
紐約洋基隊休賽季補強最重要目標，前國聯年度最有價值球員、強打外野手貝林傑（Cody Bellinger）的去向依舊是市場關注焦點。儘管雙方近期仍保持聯繫，但合約年限的歧見，讓談判暫時卡在原地。
根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基與貝林傑陣營持續溝通，但球隊開出的條件與球員期待之間，仍存在明顯落差。洋基方面傳出提出約5年、總值約1.5億美元（約新台幣47億4718萬元）的合約，不過30歲的貝林傑希望能爭取7年長約，年限成為談判最大癥結。
《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）日前也透露，雙方談判一度陷入僵局，目前仍在嘗試尋找折衷方案，試圖在合約長度與保障金額之間找到新的平衡點。
洋基並非唯一對貝林傑表達興趣的球隊。報導指出，紐約大都會和洛杉磯道奇同樣被點名可能加入爭奪戰，因此條紋軍團也被傳出評估其他自由球員選項，包含外野手塔克（Kyle Tucker），不過相關人士認為，塔克主要的追逐者仍是多倫多藍鳥、大都會與道奇。
貝林傑上季效力洋基，出賽152場，繳出29支全壘打、98分打點，另有13次盜壘，打擊三圍.272/.334/.480，OPS 0.814，OPS+達125，攻守兩端皆有穩定貢獻。
