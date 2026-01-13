快訊

好市多漲年費還划算？會員揭「回本密技」：隱藏福利只要用2次

NBA／國王連2天爆冷贏球！湖人唐西奇孤軍奮戰砍42分做白工

同航班5行李受損！泰獅航「只賠210元」 地勤不道歉：已強烈要求不能摔

MLB／洋基、貝林傑談約陷僵局 美媒曝卡在合約「年限」

聯合新聞網／ 綜合報導
貝林傑與洋基合約談判卡在年限。 路透
貝林傑與洋基合約談判卡在年限。 路透

紐約洋基隊休賽季補強最重要目標，前國聯年度最有價值球員、強打外野手貝林傑（Cody Bellinger）的去向依舊是市場關注焦點。儘管雙方近期仍保持聯繫，但合約年限的歧見，讓談判暫時卡在原地。

根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基與貝林傑陣營持續溝通，但球隊開出的條件與球員期待之間，仍存在明顯落差。洋基方面傳出提出約5年、總值約1.5億美元（約新台幣47億4718萬元）的合約，不過30歲的貝林傑希望能爭取7年長約，年限成為談判最大癥結。

《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）日前也透露，雙方談判一度陷入僵局，目前仍在嘗試尋找折衷方案，試圖在合約長度與保障金額之間找到新的平衡點。

洋基並非唯一對貝林傑表達興趣的球隊。報導指出，紐約大都會和洛杉磯道奇同樣被點名可能加入爭奪戰，因此條紋軍團也被傳出評估其他自由球員選項，包含外野手塔克（Kyle Tucker），不過相關人士認為，塔克主要的追逐者仍是多倫多藍鳥、大都會與道奇。

貝林傑上季效力洋基，出賽152場，繳出29支全壘打、98分打點，另有13次盜壘，打擊三圍.272/.334/.480，OPS 0.814，OPS+達125，攻守兩端皆有穩定貢獻。

洋基 貝林傑 MLB

相關新聞

MLB／轉隊光芒5天又遭DFA 鄭宗哲再度陷入動向不明狀態

美國時間1月7日才剛確定轉戰光芒隊，台灣野手鄭宗哲僅僅5天再度被放進指定讓渡（DFA）名單，又陷入下一步動向不明的狀態，...

MLB／洋基、貝林傑談約陷僵局 美媒曝卡在合約「年限」

紐約洋基隊休賽季補強動向逐漸浮上檯面，前國聯年度最有價值球員、強打外野手貝林傑（Cody Bellinger）的去向依舊是市場關注焦點。儘管雙方近期仍保持聯繫，但合約年限的歧見，讓談判暫時卡在原地。

MLB／不只會投球還是天才釣手！山本由伸悠哉發文曬釣魚照

去年世界大賽MVP、道奇王牌投手山本由伸，在休賽季期間返回家鄉享受難得的假期，他近期在個人社群媒體上發布貼文，寫下他對於2026年的期許和展望，同時給予世界各地支持他的粉絲送上祝福。此外，他還在貼文中

MLB／重磅加盟藍鳥迎接新篇章 岡本和真表態願續戰經典賽

透過入札制度自讀賣巨人轉戰大聯盟、與多倫多藍鳥簽下4年合約的內野手岡本和真，今日在東京日本記者俱樂部出席記者會，首度在日本正式談及大聯盟新篇章，同時也表態對今年3月登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC）

MLB／技術無法追上兩位前輩？岡本和真坦言大谷層次完全不同

日本重砲岡本和真加盟藍鳥隊，簽下4年6000萬美元（93億日圓）合約，今天在東京召開記者會，談到最終選擇這支加拿大球隊，...

MLB／布萊格曼平均年薪躍居FA最高 3500萬美元更破小熊隊史

小熊隊去年在自由球員（FA）市場爭取布萊格曼（Alex Bregman）失利，今年再度出手，擺明就是不想放過這位31歲好...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。