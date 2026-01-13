MLB／轉隊光芒5天又遭DFA 鄭宗哲再度陷入動向不明狀態

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
美國時間1月7日才剛確定轉戰光芒隊，台灣野手鄭宗哲僅僅5天再度被放進指定讓渡（DFA）名單。 美聯社
美國時間1月7日才剛確定轉戰光芒隊，台灣野手鄭宗哲僅僅5天再度被放進指定讓渡（DFA）名單，又陷入下一步動向不明的狀態，時值世界棒球經典賽中華隊即將開訓，參賽狀況更加受到高度關注。

光芒今天啟動交易，以現金或一名稍後指名選手向勇士隊換來投手瓦德洽克（Ken Waldichuk）、內野手懷斯利（Brett Wisely），為了在40人名單清出空間，將投手畢多（Osvaldo Bido）、內野手鄭宗哲指定讓渡。

鄭宗哲去年底才遭海盜DFA，由光芒從讓渡名單中撿走，轉隊只過了5天，如今可能再度面臨轉換東家，或是下放小聯盟、直接釋出。

鄭宗哲去年4月9日剛在大聯盟初登場，共留下3場、7打席出賽，吞下3次三振，首安尚未出爐。

