MLB／不只會投球還是天才釣手！山本由伸悠哉發文曬釣魚照

去年世界大賽MVP、道奇王牌投手山本由伸，在休賽季期間返回家鄉享受難得的假期，他近期在個人社群媒體上發布貼文，寫下他對於2026年的期許和展望，同時給予世界各地支持他的粉絲送上祝福。此外，他還在貼文中秀出他釣到的超大石斑魚的照片，向外界展示他不僅會打棒球，還是一位天賦異稟的「小釣手」。

山本由伸在昨日更新了他的個人IG動態，發布了他享受假期的照片和影片，其中包括他在家鄉日本岡山縣登山、釣魚的照片，他在貼文中寫道：「2026年！！今年是我作為職業選手的第10個賽季，這張照片是從我的家鄉備前市的一座山頂上拍攝的，祝大家未來一年精彩！」

Yoshinobu Yamamoto gets Alejandro Kirk to ground into a double play to secure a 5-4 victory for the Dodgers in Toronto over the Blue Jays in G7 to repeat as World Series champions!#Postseason #LetsGoDodgers #mlbuniteddodgers #mlbunitedpostseason25 #mlbunitedwschampions pic.twitter.com/3dqnn95byh — MLB United (@MLBUnited_) 2025年11月2日

除了前面幾張遊山玩水的照片，山本還在貼文中上傳了一些自己釣魚的過程。在其中一張照片中，他頭戴灰色針織帽，坐在船上，釣到了一條名為「赤點石斑魚」的大魚，其長度超過50公分，山本還把手機放在旁邊做比對，拍了一張照片，以展現了這條魚龐大的體型。最後，他也記錄了他享用這道美味生魚片的場景與過程。

上賽季，擁有十八般武藝的山本由伸，也曾在道奇隊的官方訓練營和其他活動中，展示了他高超的劍玉和沙包技巧，他的隊友們對他的高超技藝讚歎不已。