MLB／重磅加盟藍鳥迎接新篇章 岡本和真表態願續戰經典賽

透過入札制度自讀賣巨人轉戰大聯盟、與多倫多藍鳥簽下4年合約的內野手岡本和真，今日在東京日本記者俱樂部出席記者會，首度在日本正式談及大聯盟新篇章，同時也表態對今年3月登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC）抱持高度意願。

從「巨人軍第四棒」到「加拿大主砲」，岡本和真在日本職棒寫下耀眼履歷。自2020年起連續2年包辦全壘打與打點雙冠，並於2023年再度拿下全壘打王。雖然上季受左肘傷勢影響僅出賽69場，仍繳出打擊率.327、15轟、OPS1.014的高效表現。

回顧日職生涯，岡本和真累計出賽1074場，留下打擊率.277、248支全壘打、717分打點的成績，長期穩居聯盟最具破壞力的打者之一。

岡本日前已在藍鳥新主場羅傑斯中心完成入團記者會，當時談到WBC時表示：「我有想穿上那件球衣出戰的心情，這是非常光榮的事，所以也在做準備。」

此番回到日本，岡本再次被問及國家隊話題，先以「不清楚球團之間的溝通情況」作為前提，隨後明確表態：「就我個人的意願來說，如果被選上，我一直都很想穿上日本代表的球衣出賽，能被選中我會非常開心。」

回顧第5屆WBC，岡本和真出賽7場、18打數敲出6安，繳出打擊率.333、2轟、7分打點、上壘率.556、OPS1.278的關鍵數據，為日本奪下世界冠軍立下汗馬功勞。如今再度站在旅美新起點，他對國際賽舞台的渴望依舊未變。

以連霸為目標的日本隊，已率先公布8名先行名單，其中旅美好手包括道奇二刀流大谷翔平、天使投手菊池雄星，以及教士投手松井裕樹。隨著岡本和真明確釋出參賽意願，他是否能在大聯盟適應期與國家隊征召之間取得平衡，成為外界接下來關注的焦點。