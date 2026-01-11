MLB／技術無法追上兩位前輩？岡本和真坦言大谷層次完全不同

日本重砲岡本和真加盟藍鳥隊，簽下4年6000萬美元（93億日圓）合約，今天在東京召開記者會，談到最終選擇這支加拿大球隊，他說：「從未想過會加入一支打進世界大賽的球隊，感到相當意外。」

藍鳥去年在世界大賽和大谷翔平領軍的道奇隊打滿7場，挑戰隊史第3冠失利，道奇成為本世紀首支完成連霸的球隊。

岡本今天在返國記者會上被問到對大谷、小熊隊鈴木誠也的看法，他表示，他們都是讓人非常尊敬的前輩，覺得自己的技術永遠無法趕上兩人，但會每天努力訓練，希望成為像他們一樣的球員，就算只是追上一點點也會竭盡所能。

談到大谷時，岡本特別強調：「我想大家都能看出大谷和我完全不同，所以我會努力提升，讓自己變得更好。」

未來和藍鳥看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）共同打拚，岡本充滿期待，他表示，小葛也是右打，所以一直都有看他的比賽影片，能和這位超級巨星同隊真是令人興奮。

他說：「一直夢想能在大聯盟打球，環境完全不同讓我有點緊張，但既然去了就全力以赴，也希望披上日本隊球衣，若能入選世界棒球經典賽國手，我會非常開心。」

岡本過去效力日本職棒巨人隊11年，賺進20億1000萬日圓，去年5億4000萬最高，藍鳥除了簽下4年合約，另外支付巨人1087萬5000美元（16億9000萬日圓）入札金。