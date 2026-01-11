快訊

碗盤泡在水裡等隔天再清洗省事？專家警告恐讓水槽成細菌溫床

00940是「什麼神仙ETF」台股3萬點還在破發？網苦笑：放下屠刀立地成佛

手搖喝到疑似「蟑螂卵」店員否認還捏爆 大茗道歉：該店暫停營業

MLB／布萊格曼平均年薪躍居FA最高 3500萬美元更破小熊隊史

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

小熊隊去年在自由球員（FA）市場爭取布萊格曼（Alex Bregman）失利，今年再度出手，擺明就是不想放過這位31歲好手，最終以5年1億7500萬美元的代價達到目標，平均年薪3500萬美元寫下隊史新紀錄，目前也是FA最高身價。

小熊去年戰績92勝70敗，在國聯中區排名第2，以外卡身分重返季後賽，雖在外卡系列賽扳倒教士隊，但在分區系列賽不敵釀酒人隊；布萊格曼簽下5年長約，未有逃脫條款，也禁止小熊把他交易，未來將在隊上扮演「精神領袖」角色。

布萊格曼過去在太空人隊時期，曾於2017、22年奪下世界大賽冠軍，生涯10年有9年打過季後賽（太空人8次、紅襪隊1次），美國媒體ESPN指出，小熊之所以追求布萊格曼，是因為他出色的領導能力和積極進攻打法，這與芝加哥主場瑞格利球場的風格非常契合。

ESPN透露，小熊保留隊上4名內野手迎接新球季，但最近幾周仍然加大力道爭取布萊格曼，並與他簽下隊史最大合約之一，可能會考慮交易二壘手霍納（Nico Hoerner）或是三壘手蕭爾（Matt Shaw），為布萊格曼騰出守位。

霍納在今年球季結束後將成為自由球員，但蕭爾還有6年球隊控制權，交易他可能會帶來更豐厚的回報。

目前自由球員市場身價最高仍是藍鳥隊投手希斯（Dylan Cease），7年長約達2億1000萬美元，布萊格曼是第4張總值破億合約，也是野手最高，金鶯隊阿隆索（Pete Alonso）5年1億5500萬美元、費城人隊史瓦柏（ Kyle Schwarber）5年1億5000萬美元合約分居第3、第4。

布萊格曼 小熊隊 自由球員

延伸閱讀

MLB／布萊格曼向紅襪說再見 5年1億7500萬美元轉戰小熊

MLB／好友史托瑞勸說歸隊有限 紅襪教頭：球在布萊格曼那邊

MLB／洋基和貝林傑談判陷入僵局 ESPN分析雙方緣分已盡

MLB／官網曝岡本和真吸引6隊興趣 一項優勢適合藍鳥

相關新聞

MLB／布萊格曼向紅襪說再見 5年1億7500萬美元轉戰小熊

重量級自由球員布萊格曼（Alex Bregman）確定找到新東家，已和小熊隊簽下5年1億7500萬美元合約，準備邁向生涯...

經典賽／弗里曼婉拒加拿大徵召 道奇「MVP打線」只有大谷參賽

道奇隊明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）以個人因素為由，確定不代表加拿大參加本屆世界棒球經典賽，該國體育...

MLB／洋基和貝林傑談判陷入僵局 ESPN分析雙方緣分已盡

洋基隊備戰新球季，和重量級自由球員貝林傑（Cody Bellinger）談判陷入僵局，美國媒體ESPN指出，除非協商合約...

MLB／大都會搶走國聯勝投王？最大籌碼是一堆高品質年輕投手

釀酒人隊王牌投手培洛塔（Freddy Peralta）去年投出17勝，不但創下個人生涯8年單季新高，更獲國聯勝投王，季後...

MLB／好友史托瑞勸說歸隊有限 紅襪教頭：球在布萊格曼那邊

大聯盟各隊春訓倒數，31歲重量級三壘手布萊格曼（Alex Bregman）仍在自由球員市場，是否重返波士頓一直是焦點話題...

MLB／布萊格曼平均年薪躍居FA最高 3500萬美元更破小熊隊史

小熊隊去年在自由球員（FA）市場爭取布萊格曼（Alex Bregman）失利，今年再度出手，擺明就是不想放過這位31歲好...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。