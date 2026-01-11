MLB／大都會搶走國聯勝投王？最大籌碼是一堆高品質年輕投手

釀酒人隊王牌投手培洛塔（Freddy Peralta）去年投出17勝，不但創下個人生涯8年單季新高，更獲國聯勝投王，季後一直被視為交易對象，「紐約郵報」指出，洋基、大都會隊去年12月就接觸釀酒人，想要得到培洛塔恐怕要付出不少代價。

培洛塔去年33場先發投出17勝6敗、防禦率2.70的佳績，和釀酒人的合約只剩1年，本季年薪800萬美元，將在年底成為自由球員。

美國媒體「The Athletic」指出，釀酒人在理想情況下，希望用培洛塔換來一位年輕、具備大聯盟實力的替代人選，大都會擁有史普洛特（Brandon Sproat）、華裔新秀唐天賜、史考特（Christian Scott），也許不必送出頂級新人麥克林（Nolan McLean）就可換到培洛塔。

釀酒人過去雖然送出海德（Josh Hader）、伯恩斯（Corbin Burnes）、威廉斯（Devin Williams），仍然保持穩定戰力，主要是培養小聯盟球員的能力出色，以及通過交易獲得「未來明星球員」，精心栽培後帶領球隊贏得比賽，最近8年有7年挺進季後賽，去年例行賽戰績97勝65敗更是大聯盟最強。

對不願在自由球員市場大手筆簽下頂級投手的球隊來說，培洛塔年薪800萬美元無疑是極具吸引力的補強目標，已經吸引洋基、大都會、道奇、勇士、紅襪隊關注，大都會不僅擁有高品質年輕投手，而且人數可觀，被認為最有可能搶到培洛塔。