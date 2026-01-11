快訊

MLB／布萊格曼向紅襪說再見 5年1億7500萬美元轉戰小熊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
布萊格曼重磅加盟小熊。 路透社
重量級自由球員布萊格曼（Alex Bregman）確定找到新東家，已和小熊隊簽下5年1億7500萬美元合約，準備邁向生涯第11季，也是首次加入國聯球隊。

現年31歲三壘手布萊格曼，2016年從太空人隊起步，效力9個球季在2017、22年奪下世界大賽冠軍，去年以自由球員身分和紅襪隊簽下3年1億2000萬美合約，但在季後執行逃脫條款，再度進入自由球員市場，今天確定轉戰小熊。

布萊格曼生涯10年出賽1225場，打擊率2成72、全壘打209支、打點725分，去年因傷只打114場，繳出打擊率2成73、全壘打18支、打點62分的成績；紅襪總教練柯拉（ Alex Cora）今天才說，布萊格曼是否歸隊，主動權在他的手上，看看會發生什麼事，沒想到布萊格曼同一天確定不會回到波士頓。

前年球季結束後，太空人有意與布萊格曼重聚，但他拒絕6年1億5600萬美元合約，在自由球員市場徘徊到去年2月，選擇加盟紅襪，不料只待1年又離開。

布萊格曼 自由球員 紅襪

