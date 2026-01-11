MLB／好友史托瑞勸說歸隊有限 紅襪教頭：球在布萊格曼那邊

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
布萊格曼。 路透社
大聯盟各隊春訓倒數，31歲重量級三壘手布萊格曼（Alex Bregman）仍在自由球員市場，是否重返波士頓一直是焦點話題，紅襪隊總教練柯拉（ Alex Cora）今天回到芬威球場出席活動，當然被問到此事，他說：「現在球在布萊格曼那邊。」

布萊格曼去年2月和紅襪簽下3年1億2000萬美合約，離開待了9年的太空人隊，因傷只出賽114場，繳出打擊率2成73、全壘打18支、打點62分的成績，季後執行逃脫條款，再度進入自由球員市場，除了紅襪對他仍有興趣，洋基、響尾蛇、小熊、藍鳥、老虎隊也想搶人。

柯拉去年率隊重返季後賽，在美聯外卡系列賽遭洋基淘汰，今年將是柯拉領軍第8季；他表示，布萊格曼是否歸隊，主動權在他的手上，我們一直在共同努力，看看會發生什麼事，但對布萊格曼來說，這顯然是一個不同的休賽季。

大聯盟官網指出，上周有多家媒體報導，紅襪向布萊格曼開出「極具競爭力的報價」，但根據球團政策，選擇不公開談論與自由球員的具體談判事宜。

紅襪老將史托瑞（Trevor Story）去年曾經幫助球團招募布萊格曼，一直和這位好友保持密切聯繫；官網形容，史托瑞很了解目前這個階段，能做的勸說已經非常有限了。

