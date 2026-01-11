快訊

MLB／洋基和貝林傑談判陷入僵局 ESPN分析雙方緣分已盡

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
貝林傑與洋基隊的續約談判傳陷入僵局。 路透社
貝林傑與洋基隊的續約談判傳陷入僵局。 路透社

洋基隊備戰新球季，和重量級自由球員貝林傑（Cody Bellinger）談判陷入僵局，美國媒體ESPN指出，除非協商合約出現轉機，否則他與洋基的緣分似乎已經結束，球團將考慮其他球員補強陣容。

貝林傑除了防守3個外野區，也可扛起一壘手重任，洋基總教練布恩（Aaron Boone）對他的的守備、運動能力和多功能性讚不絕口；他去年出賽152場，打擊率2成72、全壘打29支、打點98分，洋基高層原本希望和這位經驗豐富的外野手續約，但現在認為貝林傑很可能加盟其他球隊。

ESPN指出，30歲的左打貝林傑非常適合洋基球場，去年29支全壘打有18支在這裡出現，整體攻擊指數（OPS）達0.909，似乎非常適應紐約市場，他的父親克萊（Clay Bellinger）曾是洋基球員，貝林傑生涯9年都效力於洛杉磯、芝加哥和紐約的知名球隊（道奇、小熊、洋基）。

ESPN引用消息人士的說法，洋基已向貝林傑提供一份為期5年、年薪至少3000萬美元的合約，條件和其他明星打者相同，就像阿隆索（Pete Alonso）和金鶯隊5年1億5500萬美元、史瓦柏（ Kyle Schwarber）和費城人隊5年1億5000萬美元合約，但他的經紀人波拉斯表明態度，希望合約長度超過5年、平均年薪高出3000萬美元。

