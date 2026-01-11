經典賽／弗里曼婉拒加拿大徵召 道奇「MVP打線」只有大谷參賽

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
弗里曼確定不代表加拿大參加本屆世界棒球經典賽。 路透社
弗里曼確定不代表加拿大參加本屆世界棒球經典賽。 路透社

道奇隊明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）以個人因素為由，確定不代表加拿大參加本屆世界棒球經典賽，該國體育媒體Sportsnet指出，加拿大希望在經典賽取得佳績遭受打擊。

弗里曼雖是美國籍，但父母都是加拿大人，曾經代表加拿大參加2017、2023年經典賽，合計21次打數揮出4支安打，加拿大在這兩屆比賽一共2勝5敗。

加拿大將在今年經典賽預賽A組和波多黎各、古巴、巴拿馬、哥倫比亞爭奪八強門票，球隊總經理漢米爾頓（Greg Hamilton）坦言，弗里曼存在一些健康問題。

大谷翔平再度接受日本隊邀請，挑戰經典賽2連霸，史密斯（Will Smith）確定披上美國隊球衣，狄亞茲（Edwin Diaz）、羅哈斯（Miguel Rojas）分別希望代表波多黎各、委內瑞拉參賽。

但貝茲（Mookie Betts）因為家庭因素，最近宣布婉拒美國徵召，赫南德茲（Teoscar Hernandez）、艾德曼（Tommy Edman）、帕赫斯（Andy Pages）、赫南德茲（Enrique Hernandez）同樣不會出賽。

今年經典賽將在3月5日開打，道奇「MVP打線」只有大谷確定亮相，弗里曼、貝茲都缺席。

