聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／老爹變「紅色怪物」參加蒙面歌王 評審以為是基特
紅襪隊主場有廣為人知的「綠色怪物」，紅襪傳奇名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）最近化身為「紅色怪物」參加音樂節目蒙面歌王，有評審猜他是洋基隊傳奇游擊手基特（Derek Jeter）。
歐提茲成為全新一季蒙面歌王參賽者，他穿著紅色怪物裝，表演歌曲〈Turn Down for What〉，結果拿到的票數最少，必須進入露面環節。
節目提供線索給評審團，多數評審猜到是棒球員，還有人猜是歐提茲的歡喜冤家基特。結果歐提茲從怪獸裝走出來笑翻全場，主持人還說，這是節目史上用過最大的服裝。
歐提茲受訪時坦言表演不輕鬆，「穿這麼笨重的玩偶裝四處走，簡直是在運動，我大概一個月都不用去健身房了。」
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言