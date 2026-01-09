MLB／老爹變「紅色怪物」參加蒙面歌王 評審以為是基特

紅襪隊主場有廣為人知的「綠色怪物」，紅襪傳奇名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）最近化身為「紅色怪物」參加音樂節目蒙面歌王，有評審猜他是洋基隊傳奇游擊手基特（Derek Jeter）。

歐提茲成為全新一季蒙面歌王參賽者，他穿著紅色怪物裝，表演歌曲〈Turn Down for What〉，結果拿到的票數最少，必須進入露面環節。

節目提供線索給評審團，多數評審猜到是棒球員，還有人猜是歐提茲的歡喜冤家基特。結果歐提茲從怪獸裝走出來笑翻全場，主持人還說，這是節目史上用過最大的服裝。

歐提茲受訪時坦言表演不輕鬆，「穿這麼笨重的玩偶裝四處走，簡直是在運動，我大概一個月都不用去健身房了。」