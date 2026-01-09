MLB／洋基與8球員避薪資仲裁 貝林傑引老東家道奇、小熊興趣

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
貝林傑。 路透
洋基隊今天宣布與8名球員達成協議，避免薪資仲裁，包含明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）、終結者貝德納（David Bednar）、後援投手柏德（Jake Bird）、工具人卡波雷拉（Jose Caballero）、後援投手克魯茲（Fernando Cruz）、後援投手杜瓦（Camilo Doval）、先發投手希爾（Luis Gil）、游擊手沃爾普（Anthony Volpe）。

奇森姆是最後一個仲裁年，獲得1020萬美元，若洋基沒有給他延長合約，今年季後將成為自由球員。

其他球員方面，貝德納拿到900萬美元、杜瓦610萬美元、沃爾普347.5萬美元、希爾216萬美元、卡波雷拉200萬美元、克魯茲140萬美元。

洋基季後沒有任何重大補強，讓許多球迷感到心急。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基已和貝林傑（Cody Bellinger）多次交換合約提案，但雙方仍存在落差。《The Athletic》記者柯提（Brendan Kuty）也有類似說法。

海曼提到，貝林傑還收到老東家道奇小熊隊興趣，洋基目前更認真將目光轉向明星內野手比切特（Bo Bichette），道奇與小熊同樣是有興趣的球隊。

