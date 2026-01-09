MLB／中職領先全球？大聯盟主席曝有考慮過「上下半季制」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大聯盟主席曼佛瑞。 路透
大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）今天接受WFAN電台訪問時，提到正考慮對聯盟賽程進行重大調整，包含「上下半季制」或類似NBA盃的季中賽。

曼佛瑞上任一來做過許多規則改變，被許多球迷罵，但改善比賽時間方面獲得好評。他在電台訪問時又提出新點子，「我們談過上下半季制，也談過季中錦標賽，很清楚162場比賽真的很漫長。我認為要實現季中賽，就要開始討論減少例行賽場次。」

不過曼佛瑞清楚這些改革難以實現，減少例行賽場次，可能會降低球員打破單季紀錄的機會，「我們這項運動，這件事比其他運動複雜很多，有太多整賽季紀錄，這會是球迷非常在意的東西。」

曼佛瑞希望新增2支球隊，將聯盟規模擴增至32隊，再依地理位置重整為8個分區、每區4隊。洛杉磯、紐約、芝加哥擁有2支大聯盟球隊，曼佛瑞不打算一個分區有同城市球隊。

曼佛瑞希望按照地理位置進行分區重整，「減少大量移動，對球員健康與安全來說，會是非常棒的一件事。」曼佛瑞認為季後賽的賽程能因此受益，「若依地理位置重整分區，就會像其他運動，東區一路打到世界大賽，西區一路打到世界大賽。」

過去曼佛瑞提到2029年1月就會退休，他強調這一點沒改變，談到自己的歷史地位，他笑說：「歷史定位是過世後才會談，我還沒準備好死。」

中職 大聯盟 MLB

