MLB／史庫柏與老虎薪資仲裁差距4億破紀錄 紐媒：得到他要賣半支球隊

連2年奪下美聯塞揚獎的「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）不只與老虎隊延長合約談不攏，薪資仲裁差距竟高達1300萬美元（約4.1億新台幣），可能將展開史上關注度最高的薪資仲裁庭。

《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）爆料，史庫柏團隊開出的金額為3200萬美元，老虎團隊開出1900萬美元報價，這是史上最大差距，2月的聽證會將非常引人注目。

薪資仲裁年薪紀錄是索托（Juan Soto）的3100萬美元，大谷翔平3000萬美元居次，投手是2015年普萊斯（David Price）1975萬美元。

值得一提的是，史庫柏不只是世界上最強的投手，也是大聯盟球員工會8人執行委員會成員之一，現行勞資協議將在12月1日到期，改革仲裁制度勢必成為優先事項，如果史庫柏選擇挑戰制度極限，對聯盟與球員而言都是強烈訊號。

史庫柏上季年薪僅1000萬美元，今年是史庫柏最後一個仲裁年。據先前報導，史庫柏目標獲得總值4億美元破投手紀錄的延長合約，但老虎與他的差距高達2.5億美元，傳出道奇隊等豪門有意透過交易爭取。

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基確實向老虎詢問過史庫柏交易的可能性，但得到的回應感覺是，若想換到恐怕要「送出半支球隊」。