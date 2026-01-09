快訊

黃偉哲指營養午餐免費「北炫富南痛苦」 蔣萬安：非炫富、是責任

辜仲諒涉澄清湖大樓購地案…一審判7年8月 高院延長限制出境、科控8月

MLB／史庫柏與老虎薪資仲裁差距4億破紀錄 紐媒：得到他要賣半支球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
連2年奪下美聯塞揚獎的「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）。 美聯社
連2年奪下美聯塞揚獎的「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）。 美聯社

連2年奪下美聯塞揚獎的「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）不只與老虎隊延長合約談不攏，薪資仲裁差距竟高達1300萬美元（約4.1億新台幣），可能將展開史上關注度最高的薪資仲裁庭。

《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）爆料，史庫柏團隊開出的金額為3200萬美元，老虎團隊開出1900萬美元報價，這是史上最大差距，2月的聽證會將非常引人注目。

薪資仲裁年薪紀錄是索托（Juan Soto）的3100萬美元，大谷翔平3000萬美元居次，投手是2015年普萊斯（David Price）1975萬美元。

值得一提的是，史庫柏不只是世界上最強的投手，也是大聯盟球員工會8人執行委員會成員之一，現行勞資協議將在12月1日到期，改革仲裁制度勢必成為優先事項，如果史庫柏選擇挑戰制度極限，對聯盟與球員而言都是強烈訊號。

史庫柏上季年薪僅1000萬美元，今年是史庫柏最後一個仲裁年。據先前報導，史庫柏目標獲得總值4億美元破投手紀錄的延長合約，但老虎與他的差距高達2.5億美元，傳出道奇隊等豪門有意透過交易爭取。

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基確實向老虎詢問過史庫柏交易的可能性，但得到的回應感覺是，若想換到恐怕要「送出半支球隊」。

老虎 史庫柏 道奇 洋基

相關新聞

MLB／史庫柏與老虎薪資仲裁差距4億破紀錄 紐媒：得到他要賣半支球隊

連2年奪下美聯塞揚獎的「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）不只與老虎隊延長合約談不攏，薪資仲裁差距竟高達1300萬美元（約4.1億新台幣），可能將展開史上關注度最高的薪資仲裁庭。 《ESP

MLB／搞定二連霸左投班達！道奇與4人達成協議避免薪資仲裁

道奇隊今天傳出好消息，與左投班達（Anthony Banda）、外野手寇爾（Alex Call）和右投史都華（Brock Stewart）達成協議，避免薪資仲裁。 今天是符合薪資仲裁資格球員與球

MLB／慶祝美國250歲生日 明星賽落腳費城別具意義

美國職棒大聯盟（MLB）宣布，2026年整季慶祝美國建國250週年，以彰顯棒球的國球地位，明星賽地點為費城，是250年前...

MLB／太空人證實亞土維不受委國影響 皇家培瑞茲也報平安

美軍最近發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），造成該國情勢動盪不安，大聯盟各隊低調連絡所屬...

MLB／當年單換李灝宇的明星右投 一年短約加盟洛磯

根據大聯盟官網報導，洛磯以一年800萬美元（約2.5億台幣）合約簽下前明星右投羅倫佐（Michael Lorenzen），合約附帶2027年900萬美元的球隊選擇權，羅倫佐被視為洛磯重新打造投手戰力的

MLB／對決過日職的村上宗隆 白襪投手掛保證「他沒理由會失敗」

日本重砲村上宗隆加盟白襪隊，簽下兩年3400萬美元合約，準備展開生涯第1個大聯盟球季，最近兩年效力日本職棒橫濱隊的30歲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。