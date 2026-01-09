MLB／搞定二連霸左投班達！道奇與4人達成協議避免薪資仲裁

道奇隊今天傳出好消息，與左投班達（Anthony Banda）、外野手寇爾（Alex Call）和右投史都華（Brock Stewart）達成協議，避免薪資仲裁。

今天是符合薪資仲裁資格球員與球團交換數字的日子，算是「軟性截止日」。道奇昨天先與火球男葛雷特洛（Brusdar Graterol）達成1年280萬美元合約，今天再和班達簽1年162.5萬美元、卡爾160萬美元、史都華130萬美元。

班達生涯前7年效力7支不同的大聯盟球隊，直到最近2季才在道奇穩定下來。年資4年又135天的他第2次進入仲裁程序。據《The Athletic》報導，2025年獲得100萬美元後，今年提升至162.5萬美元。

班達上季出賽71場，65局投出61次三振，防禦率3.18，每局被上壘率1.21，是道奇牛棚十分倚重的重要戰力、道奇二連霸的大功臣。