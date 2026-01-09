MLB／慶祝美國250歲生日 明星賽落腳費城別具意義
美國職棒大聯盟（MLB）宣布，2026年整季慶祝美國建國250週年，以彰顯棒球的國球地位，明星賽地點為費城，是250年前簽署「獨立宣言」的城市。
大聯盟今天發表一個主題標誌，用於2026年球季期間，涵蓋大小聯盟、多個領域的系列活動。新聞稿指出，這一系列的活動象徵棒球這項國民運動（NationalPastime）與這個國家之間根深蒂固的連結。
大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）強調，棒球歷史超過150年，不僅提供美國跨世代的娛樂，也是美國在艱困時期的力量與安定的來源。大聯盟定調2026年球季將「驕傲慶祝我們國家250歲生日」。
今年夏天，大聯盟季中明星賽的主辦城市為費城，這裡是250年前簽署「獨立宣言」的城市。50年前，1976年美國建國200週年時，當年的大聯盟明星賽也是由費城主辦。
志工精神深入美國，大聯盟結合主席辦公室、30支大聯盟球隊、120支小聯盟球隊與各層級球員，號召社區發起一項志工服務計畫，目標在年底達成25萬小時的志工服務時數。
大聯盟宣布是America250的合作夥伴。America250是由國會設立的無黨派色彩組織，負責領導全國的建國250週年紀念活動。
大聯盟的志工計畫與America250推出的AmericaGives計畫呼應，目標是要讓2026年成為美國史上最大規模志工服務的一年。
