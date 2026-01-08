快訊

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

批學生「腦殘」遭綠追殺？區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／太空人證實亞土維不受委國影響 皇家培瑞茲也報平安

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
亞土維。路透
亞土維。路透

美軍最近發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），造成該國情勢動盪不安，大聯盟各隊低調連絡所屬球員，太空人隊總教練的艾斯帕達（Joe Espada）證實，隊上球星亞土維（Jose Altuve）整個冬天都待在休士頓，未受到影響。

大聯盟去年開季有63名委內瑞拉球員，人數僅次於美國、多明尼加，艾斯帕達接受波多黎各媒體「聖胡安每日星報」採訪時透露，太空人板凳教練、同時也是世界棒球經典賽委國總教練羅培茲（Omar Lopez）正在多明尼加冬季聯賽執教，亞土維一直待在休士頓。

亞土維是委內瑞拉代表性球員，已經效力太空人15年，生涯打擊率3成03、全壘打255支、打點889分，贏得兩次世界大賽冠軍，目前5年1億2500萬美元合約將在2029年結束。

「聖胡安每日星報」指出，大聯盟官員一直在關注委內瑞拉球員、教練和球探的安全，同時努力了解美軍空襲後，對新球季和經典賽有何影響，官員建議各隊盡量避免公開談論此事，但據了解，球員和教練應該可以及時離開委國，參加2月展開的春訓。

該報透露，許多球隊管理人員最近忙著發訊息、打電話，紅襪隊已經確認阿布瑞尤（Wilyer Abreu）、康崔拉斯（Willson Contreras）、納瓦茲（Carlos Narvaez）的下落，皇家隊培瑞茲（Salvador Perez）也向球員人員傳送訊息，並且幫忙聯絡賈西亞（Maikel Garcia）和內野教練阿瓜西爾（Jose Alguacil）。

皇家總經理皮科洛（J. J. Picollo）表示，已經確認所有球員都平安無事，大家都健康、沒有受傷。家人也都平安無事。

J 大聯盟

延伸閱讀

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

美國「無限期」掌控委內瑞拉石油銷售 川普：委國收益限買美商品

美能源部長：將「無限期」掌控委內瑞拉石油銷售

川普喊賣委國移交5,000萬桶受制裁石油 油價罩陰霾下探60美元

相關新聞

MLB／太空人證實亞土維不受委國影響 皇家培瑞茲也報平安

美軍最近發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），造成該國情勢動盪不安，大聯盟各隊低調連絡所屬...

MLB／當年單換李灝宇的明星右投 一年短約加盟洛磯

根據大聯盟官網報導，洛磯以一年800萬美元（約2.5億台幣）合約簽下前明星右投羅倫佐（Michael Lorenzen），合約附帶2027年900萬美元的球隊選擇權，羅倫佐被視為洛磯重新打造投手戰力的

MLB／對決過日職的村上宗隆 白襪投手掛保證「他沒理由會失敗」

日本重砲村上宗隆加盟白襪隊，簽下兩年3400萬美元合約，準備展開生涯第1個大聯盟球季，最近兩年效力日本職棒橫濱隊的30歲...

MLB／攔胡洋基！小熊送出頭號新秀 向馬林魚換來強投卡布雷拉

小熊隊終於針對先發輪值進行補強，根據大聯盟官網，將包含農場頭號新秀凱西（Owen Caissie）在內的三名球員送往馬林魚，換回原本盛傳洋基想要的先發右投卡布雷拉（Edward Cabrera），期待

MLB／被海盜DFA的鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單中

台灣旅美好手鄭宗哲休賽季遭海盜隊指定讓渡（DFA），據大聯盟官網球員異動資料，光芒隊今天從讓渡名單中撿走鄭宗哲，鄭宗哲新賽季將轉戰美東火藥庫。 鄭宗哲去年嘗到初登大聯盟滋味，但出賽3場總共7打數

MLB／大撒幣補強無極限 藍鳥繼續與道奇競爭塔克

藍鳥在去年世界大賽差一步無緣奪冠，季後瘋狂補強，根據《The Athletic》記者巴農（Mitch Bannon）報導，藍鳥正試圖網羅自由市場最大咖外野手塔克（Kyle Tucker），更可能與比切

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。