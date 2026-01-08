MLB／太空人證實亞土維不受委國影響 皇家培瑞茲也報平安

美軍最近發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），造成該國情勢動盪不安，大聯盟各隊低調連絡所屬球員，太空人隊總教練的艾斯帕達（Joe Espada）證實，隊上球星亞土維（Jose Altuve）整個冬天都待在休士頓，未受到影響。

大聯盟去年開季有63名委內瑞拉球員，人數僅次於美國、多明尼加，艾斯帕達接受波多黎各媒體「聖胡安每日星報」採訪時透露，太空人板凳教練、同時也是世界棒球經典賽委國總教練羅培茲（Omar Lopez）正在多明尼加冬季聯賽執教，亞土維一直待在休士頓。

亞土維是委內瑞拉代表性球員，已經效力太空人15年，生涯打擊率3成03、全壘打255支、打點889分，贏得兩次世界大賽冠軍，目前5年1億2500萬美元合約將在2029年結束。

「聖胡安每日星報」指出，大聯盟官員一直在關注委內瑞拉球員、教練和球探的安全，同時努力了解美軍空襲後，對新球季和經典賽有何影響，官員建議各隊盡量避免公開談論此事，但據了解，球員和教練應該可以及時離開委國，參加2月展開的春訓。

該報透露，許多球隊管理人員最近忙著發訊息、打電話，紅襪隊已經確認阿布瑞尤（Wilyer Abreu）、康崔拉斯（Willson Contreras）、納瓦茲（Carlos Narvaez）的下落，皇家隊培瑞茲（Salvador Perez）也向球員人員傳送訊息，並且幫忙聯絡賈西亞（Maikel Garcia）和內野教練阿瓜西爾（Jose Alguacil）。

皇家總經理皮科洛（J. J. Picollo）表示，已經確認所有球員都平安無事，大家都健康、沒有受傷。家人也都平安無事。