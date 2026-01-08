MLB／當年單換李灝宇的明星右投 一年短約加盟洛磯

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
洛磯以一年約簽下羅倫佐。 路透社
根據大聯盟官網報導，洛磯以一年800萬美元（約2.5億台幣）合約簽下前明星右投羅倫佐（Michael Lorenzen），合約附帶2027年900萬美元的球隊選擇權，羅倫佐被視為洛磯重新打造投手戰力的重要布局。

羅倫佐今年34歲，有11年大聯盟經歷，曾在2023年入選明星賽，2025年他出賽27場（26場先發）成績7勝11敗，防禦率4.64，被夯25支全壘打是生涯最差表現，不過也投出生涯最多的127次三振。

羅倫佐生涯前七季效力紅人，2022年起先後效力天使、老虎、費城人、遊騎兵與皇家，2023年季中他被老虎交易至費城人，並在交易中單換台灣好手李灝宇

洛磯期望羅倫佐能在輪值中發揮經驗，目前隊上先發投手中，僅有弗里蘭（Kyle Freeland）和費特納（Ryan Feltner）並非菜鳥投手。洛磯去年先發投手合計防禦率6.65，是自1913年防禦率成為官方數據以來最高紀錄。

MLB 洛磯 羅倫佐 李灝宇

