MLB／對決過日職的村上宗隆 白襪投手掛保證「他沒理由會失敗」

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
最近兩年效力日本職棒橫濱隊的30歲左投凱伊，回鍋美職後和對決多次的村上宗隆成為隊友。 法新社
日本重砲村上宗隆加盟白襪隊，簽下兩年3400萬美元合約，準備展開生涯第1個大聯盟球季，最近兩年效力日本職棒橫濱隊的30歲左投凱伊（Anthony Kay），重返美國和村上成為隊友，他說：「很多人質疑村上能否在大聯盟立足，但我認為他的能力完全可以勝任。」

村上過去在日職養樂多隊8季，締造246支全壘打紀錄，包括2022年56轟創下本土球員單季新高，但防守數據、高三振率受到一些美國媒體質疑。

凱伊2019年從藍鳥隊展開大聯盟生涯，後來轉戰小熊、大都會隊，大部分是後援任務，合計5年投出4勝2敗3中繼、防禦率5.59，前年和去年效力橫濱，戰績15勝15敗、防禦率2.53，今年和白襪簽下兩年1200萬美元合約。

回顧自己效力橫濱期間多次對決村上，凱伊說：「他可能是我遇過最強的打者，被他打出不少長打。」

另外，今井達也離開待了8年的西武獅隊，和太空人簽下3年5400萬美元；凱伊表示，在日職處於不同聯盟，只交手過一次，記得他投出16次三振，表現令人印象深刻，「走後門的滑球」非常獨特，會在大聯盟大放異彩。

去年季後透過入札制挑戰大聯盟的日本球員，還有岡本和真以4年6000萬美元加盟藍鳥，凱伊認為他比村上更全面、更有力量，「我看不出這些球員有什麼理由會失敗。」

