MLB／攔胡洋基！小熊送出頭號新秀 向馬林魚換來強投卡布雷拉

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊透過交易獲得卡布雷拉。 美聯社

小熊隊終於針對先發輪值進行補強，根據大聯盟官網，將包含農場頭號新秀凱西（Owen Caissie）在內的三名球員送往馬林魚，換回原本盛傳洋基想要的先發右投卡布雷拉（Edward Cabrera），期待這位剛投出生涯年的強投，能成為輪值重要戰力。

卡布雷拉去年在馬林魚繳出生涯最佳成績，先發26場拿下8勝7敗，防禦率3.53，投出150次三振，擅長球種包含變速球、曲球與伸卡球。不過他經常遭傷病所困，去年下半季曾多次進入傷兵名單。

為得到卡布雷拉，小熊除了送出凱西外，也把農場排名第十一的赫南德茲（Cristian Hernandez）與迪里昂（Edgardo De Leon）一同交易至馬林魚，凱西目前23歲，原先為小熊農場頭號新秀，被看好具備優秀長打潛力，也在去年完成大聯盟初登場。

小熊目前先發輪值包含去年國聯新人王票選第二的霍頓（Cade Horton）、左投柏伊德（Matthew Boyd）、泰隆（Jameson Taillon）與日籍左投今永昇太，王牌史提爾（Justin Steele）也有望復出，補進卡布雷拉可說是為輪值注入一劑強心針。

MLB 小熊 馬林魚

MLB／攔胡洋基！小熊送出頭號新秀 向馬林魚換來強投卡布雷拉

