聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／被海盜DFA的鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單中
台灣旅美好手鄭宗哲休賽季遭海盜隊指定讓渡（DFA），據大聯盟官網球員異動資料，光芒隊今天從讓渡名單中撿走鄭宗哲，鄭宗哲新賽季將轉戰美東火藥庫。
鄭宗哲去年嘗到初登大聯盟滋味，但出賽3場總共7打數0安，吞下3次三振，後續又被下放至3A。
儘管鄭宗哲守備能力受到肯定，但打擊成績不理想，去年在3A出賽107場，累積1轟、36分打點、18次盜壘成功，打擊率0.209，整體攻擊指數（OPS）為0.578。
光芒今天從讓渡名單撿走鄭宗哲，目前資料顯示鄭宗哲在光芒40人名單內。巧合的是，曾旅美多年的張育成和鄭宗哲一樣，都效力過海盜和光芒。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言