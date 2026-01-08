MLB／被海盜DFA的鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單中

快訊

冷空氣持續南侵！今晚到明晨再探低溫 下周後半有熱帶擾動發展

台股早盤跌逾百點 台積電下跌15元開出

聯合新聞網／ 綜合報導
鄭宗哲。 路透
鄭宗哲。 路透

台灣旅美好手鄭宗哲休賽季遭海盜隊指定讓渡（DFA），據大聯盟官網球員異動資料，光芒隊今天從讓渡名單中撿走鄭宗哲，鄭宗哲新賽季將轉戰美東火藥庫。

鄭宗哲去年嘗到初登大聯盟滋味，但出賽3場總共7打數0安，吞下3次三振，後續又被下放至3A。

儘管鄭宗哲守備能力受到肯定，但打擊成績不理想，去年在3A出賽107場，累積1轟、36分打點、18次盜壘成功，打擊率0.209，整體攻擊指數（OPS）為0.578。

光芒今天從讓渡名單撿走鄭宗哲，目前資料顯示鄭宗哲在光芒40人名單內。巧合的是，曾旅美多年的張育成和鄭宗哲一樣，都效力過海盜和光芒。

