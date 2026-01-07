MLB／大撒幣補強無極限 藍鳥繼續與道奇競爭塔克
藍鳥在去年世界大賽差一步無緣奪冠，季後瘋狂補強，根據《The Athletic》記者巴農（Mitch Bannon）報導，藍鳥正試圖網羅自由市場最大咖外野手塔克（Kyle Tucker），更可能與比切特（Bo Bichette）分道揚鑣。
藍鳥目前已簽下先發投手希斯（ Dylan Cease）、後援投手羅傑斯（Tyler Rogers）、從韓職返美的龐斯（Cody Ponce），再加上近期網羅日本強打岡本和真，休賽季已花費3億3700萬美元，但球團顯然尚未滿足。
儘管有多支球隊被視為塔克的潛在下家，但藍鳥已決定要「加倍努力」網羅他，巴農指出，藍鳥近期的招募行為更加積極，主要競爭對手包含道奇與大都會，不過也有專家認為，藍鳥將成為塔克的最終落腳處。
假如藍鳥真的簽下塔克，效力藍鳥七年的明星游擊手比切特便可能無法續留，比切特在去年世界大賽G7從大谷翔平手中揮出全壘打，成為史上第一位在世界大賽G7砲轟前MVP得主的打者。
