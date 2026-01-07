快訊

MLB／被台網友誤認成AV女優！ 今井達也妻子普通護理師出身

聯合新聞網／ 綜合報導
今井達也與妻子。 美聯社
今井達也與妻子。 美聯社

日本27歲強投今井達也以3年6300萬美元合約加入太空人隊，他的妻子陪同出席記者會、球賽現場，甜美臉蛋吸引目光，有台灣網友發現她撞臉女優伊藤舞雪。

據日媒《Sponichi Annex》2023年的報導，今井達也的妻子是同齡普通女性，2023年4月12日登記。2022年秋天兩人靠著東京與兵庫之間的新幹線往返，遠距離戀愛修成正果，最後今井以直升機約會浪漫求婚成功。

兩人經由朋友介紹認識，一開始都很怕生、話不多。不過今井鼓起勇氣猛烈追求，多次一起出遊後距離越拉越近，今井表示，「她很重視朋友，也很珍惜家人，這些地方真的很棒。」

今井達也妻子。 美聯社
今井達也妻子。 美聯社

妻子買了很多料理書，用營養菜色照顧他的身體狀況，「真的幫我很多，菜色多，每一道都很好吃。」為了更理解今井，妻子也努力學棒球，「她真的很認真在看比賽，就算我有點任性，她也都能包容。」

日本網傳今井達也的老婆曾擔任護理師，是名為川猿千皓的網紅，目前IG追蹤有5.9萬人，帳號已設定為不公開。不過真實身分尚未有任何主流日本媒體報導證實。

(疑似川猿千皓曾擔任網紅影片)

