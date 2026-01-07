MLB／運動家隊名申請遭商標局駁回 搬至賭城恐需改名
大聯盟百年老隊運動家搬遷計畫受阻，美國專利商標局已駁回運動家隊新隊名「拉斯維加斯運動家」與「維加斯運動家」的申請註冊，這支計畫在2028年搬遷至內華達州的球隊，必須三個月內申請延長半年的期限，並重新提出隊名申請。
專利局指出，「運動家（Athletics）」一詞過於常見，即便是與拉斯維加斯連結，仍可能與其他活動產生混淆，因此不予通過。事實上，拉斯維加斯當地已有運動中心名為「拉斯維加斯運動家俱樂部」（Las Vegas Athletics Club）。
不過自1901年費城運動家隊成立以來，「運動家」就是球隊暱稱，隨著球隊在1955年遷至堪薩斯市、1968年搬到奧克蘭時，都持續使用這個名稱，自大聯盟同意球隊2028年的搬遷計畫後，運動家便取消奧克蘭的冠名，改為單名「Athletics」。
專利局也曾駁回NHL猶他州冰球隊所提出的「雪怪」（Yetis）隊名申請，該隊後來便改申請「猛瑪」（Mammoth）作為隊名，假如專利局不接受運動家這個名字，那這支百年老隊恐面臨改名的命運。
