MLB／加入藍鳥彷彿「命中註定」 岡本和真分享女兒巧合舉動

日本29歲強打岡本和真休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，最終以4年6000萬美元價碼加入藍鳥隊。今天球團舉辦加盟記者會，岡本提到與女兒的一段互動，讓他加入藍鳥彷彿成為命中註定。

這場記者會擠滿人，藍鳥記者馬瑟森（Keegan Matheson）形容場面看起來像是當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）續約，10多名日本記者在現場。

岡本和真先用英語打招呼：「大家好，我叫岡本和真。非常感謝給我這個機會，我很開心能加入藍鳥。我會每天努力、為球隊全力以赴，謝謝大家的支持，很高興認識各位。加油，藍鳥！」

岡本接著分享一段小故事，「有件事一直留在我心裡。我把30隊的隊徽放在女兒面前問她：『你最喜歡哪一個？』她指向藍鳥。」

藍鳥在照顧球員家屬方面評價很高，且球場與訓練設施都是頂級水準。岡本透露10月觀看季後賽時就感受到藍鳥球迷的愛，「我對場上表現真的非常驚艷，但更讓我感動的是球迷，他們熱情的歡呼聲及對藍鳥的愛。我以前沒想過、也沒真正意識到，自己竟然有機會在這麼棒的地方打球。」

馬瑟森樂觀認為，岡本的進攻型態將與藍鳥打線完美契合，藍鳥補進的不只是一名球員，他們終於在日本市場迎來屬於自己的看板人物，岡本在家鄉受到的喜愛與尊敬，遠超這份合約金錢上的價值。岡本身上有一種獨特氣場。