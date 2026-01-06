MLB／藍鳥果斷搶下岡本和真 美媒看好「日本效應」帶來龐大利益

多倫多藍鳥日前宣布，與日本重砲內野手岡本和真簽下4年6000萬美元合約，將於台灣時間1月7日舉行入團記者會。美國球界專家普遍認為，岡本的加盟不僅是戰力端的補強，更可能為藍鳥帶來可觀的「日本市場紅利」。

美國知名棒球Podcast節目《Foul Territory》官方社群整理多位球評的觀點。節目主持人、前洋基球員克拉茲（Erik Kratz）直言，這是一個值得許多球隊效法的案例，「藍鳥在自由市場果斷出手，確保了足夠的進攻、守備與投手戰力，不只是為了短期，而是為了長期持續競爭」。他認為，岡本的補強有助於球隊重新回到勝利軌道，維持競爭力。

同為主持人的布朗（Scott Braun）也對這筆簽約給予高度肯定，直言自己「非常喜歡藍鳥這次的補強」。他指出，岡本能守三壘、一壘，甚至兼顧左外野，讓打線與守備配置更具彈性，「整體陣容看起來更完整，打線厚度明顯提升」。

布朗也表示，雖然無法預測岡本在大聯盟究竟能敲出15轟還是30轟，但其長打火力毋庸置疑，「他的打擊型態正是藍鳥偏好的類型」。

前白襪名捕皮耶辛斯基（A.J. Pierzynski）同樣認同上述看法，並進一步點出商業層面的關鍵價值。他指出，這紙合約等同於藍鳥正式進軍日本市場，「反對的人怎麼說都無所謂，日本球迷熱愛棒球，也會全力追隨自己的球員。只要藍鳥戰績夠好、岡本表現出色，爭取到日本企業贊助，再加上日本各大電視台的關注，這筆合約金額其實很快就能回收」。

過去大谷翔平效力天使與道奇期間，為球隊帶來大量日本企業贊助與轉播商機，已成為最具代表性的成功案例。外界普遍認為，若岡本和真能在大聯盟站穩腳步繳出亮眼成績，未來在主場周圍出現更多日本企業廣告，藍鳥在日本的能見度與商業價值同步提升，將是可以預期的發展。