快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

獨／屏東女中畢旅門檻要9成同意…調查8成1同意 學生失望辦不成

MLB／藍鳥果斷搶下岡本和真 美媒看好「日本效應」帶來龐大利益

聯合新聞網／ 綜合外電報導
日本重砲內野手岡本和真。 美聯社
日本重砲內野手岡本和真。 美聯社

多倫多藍鳥日前宣布，與日本重砲內野手岡本和真簽下4年6000萬美元合約，將於台灣時間1月7日舉行入團記者會。美國球界專家普遍認為，岡本的加盟不僅是戰力端的補強，更可能為藍鳥帶來可觀的「日本市場紅利」。

美國知名棒球Podcast節目《Foul Territory》官方社群整理多位球評的觀點。節目主持人、前洋基球員克拉茲（Erik Kratz）直言，這是一個值得許多球隊效法的案例，「藍鳥在自由市場果斷出手，確保了足夠的進攻、守備與投手戰力，不只是為了短期，而是為了長期持續競爭」。他認為，岡本的補強有助於球隊重新回到勝利軌道，維持競爭力。

同為主持人的布朗（Scott Braun）也對這筆簽約給予高度肯定，直言自己「非常喜歡藍鳥這次的補強」。他指出，岡本能守三壘、一壘，甚至兼顧左外野，讓打線與守備配置更具彈性，「整體陣容看起來更完整，打線厚度明顯提升」。

布朗也表示，雖然無法預測岡本在大聯盟究竟能敲出15轟還是30轟，但其長打火力毋庸置疑，「他的打擊型態正是藍鳥偏好的類型」。

前白襪名捕皮耶辛斯基（A.J. Pierzynski）同樣認同上述看法，並進一步點出商業層面的關鍵價值。他指出，這紙合約等同於藍鳥正式進軍日本市場，「反對的人怎麼說都無所謂，日本球迷熱愛棒球，也會全力追隨自己的球員。只要藍鳥戰績夠好、岡本表現出色，爭取到日本企業贊助，再加上日本各大電視台的關注，這筆合約金額其實很快就能回收」。

過去大谷翔平效力天使與道奇期間，為球隊帶來大量日本企業贊助與轉播商機，已成為最具代表性的成功案例。外界普遍認為，若岡本和真能在大聯盟站穩腳步繳出亮眼成績，未來在主場周圍出現更多日本企業廣告，藍鳥在日本的能見度與商業價值同步提升，將是可以預期的發展。

相關新聞

MLB／今井達也偕愛妻現身火箭主場 迅速擄獲休士頓球迷心

甫加盟休士頓太空人的日籍投手今井達也，繼先前造訪NFL德州人隊主場後，今天又與正妹老婆一同現身火箭主場對太陽的比賽現場。當兩人身影被球館巨型螢幕捕捉並介紹時，全場球迷報以熱烈掌聲並起立致意，展現對這位

MLB／黃金打造二刀流傳奇 大谷翔平等身雕像亮相高島屋

日本金製品製造與銷售公司SGC宣布，將於1月14日至19日一連6天在新宿高島屋舉辦「大黃金展」，集結多項黃金藝術與收藏品對外展示販售，其中最大亮點，便是以大谷翔平為主題打造的投打二刀流等身大純金像，兩

MLB／藍鳥果斷搶下岡本和真 美媒看好「日本效應」帶來龐大利益

多倫多藍鳥日前宣布，與日本重砲內野手岡本和真簽下4年6000萬美元合約，將於台灣時間1月7日舉行入團記者會。美國球界專家普遍認為，岡本的加盟不僅是戰力端的補強，更可能為藍鳥帶來可觀的「日本市場紅利」。

MLB／洋基將目標比切特視為二壘手 簽前明星游擊德容填深度

洋基隊休賽季沒有任何大動作，最近傳出有意簽下自由球員比切特（Bo Bichette），但洋基不認為他能守游擊，而是二壘手。洋基若簽下比切特，原本陣中的二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）

MLB／美媒罕見打造「大谷日」 全天致敬大谷翔平傳奇表現

美國MLB Network宣布，將於1月7日（台灣時間8日）推出一整天的特別節目編排「Shohei Day」，全面致敬洛道奇日籍巨星大谷翔平。這項以球員為主角、橫跨全天的特別企劃在聯盟史上相當罕見，也

MLB／簽下今井達也只是亞洲計畫起步 太空人老闆提到台灣

今井達也最終落腳入札過程中甚少被點名的太空人隊，出乎各界預料，但這其實是太空人展開亞洲計畫的起步，球團老闆克蘭（Jim ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。