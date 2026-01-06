MLB／黃金打造二刀流傳奇 大谷翔平等身雕像亮相高島屋

日本金製品製造與銷售公司SGC宣布，將於1月14日至19日一連6天在新宿高島屋舉辦「大黃金展」，集結多項黃金藝術與收藏品對外展示販售，其中最大亮點，便是以大谷翔平為主題打造的投打二刀流等身大純金像，兩項作品合計售價高達1億日圓，含稅為1億1000萬日圓。

這兩座黃金雕像分別命名為「黃金打者：大谷翔平」與「黃金投手：大谷翔平」，歷時約2年精心製作完成。打者雕像使用1550枚金箔，投手雕像則使用1450枚，合計多達3000枚金箔。

尺寸方面，打者像高度約1.9公尺，幾乎與大谷本人身高相同，若加上球棒尖端則接近2.4公尺；投手像高度約1.7公尺，完整呈現投球動作的力與美。

售價設定同樣別具巧思，靈感來自大谷在2024年球季締造史無前例的「50轟50盜」壯舉，每一座雕像定價5000萬日圓，兩座合計正好對應那段傳奇紀錄。

大谷翔平黃金收藏品。圖截自X

除了等身大黃金像，展場也同步推出「大谷翔平純金收藏2025」系列商品，其中包含以100克純金打造、直徑約5.4公分的紀念金幣，分為打者版與投手版兩款，預定售價為698萬5000日圓（含稅）。

此外，還販售1/10比例與1/20比例的純金公仔，分別有打者、投手以及二刀流版本共3種款式，1/10比例定價1826萬日圓，1/20比例則為561萬日圓，充分滿足收藏家與球迷的不同需求。