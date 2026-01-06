MLB／洋基將目標比切特視為二壘手 簽前明星游擊德容填深度

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
比切特。 路透
洋基隊休賽季沒有任何大動作，最近傳出有意簽下自由球員比切特（Bo Bichette），但洋基不認為他能守游擊，而是二壘手。洋基若簽下比切特，原本陣中的二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）或三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）恐淪為交易籌碼。

洋基當家游擊手沃爾普（Anthony Volpe）去年帶傷上陣，嚴重影響到守備表現，季後他選擇動刀治療，預計開季前段會缺陣。

德容。 美聯社
昨天洋基用小聯盟約簽下前明星游擊手德容（Paul Dejong），他曾在2019年單季30轟，但近年表現不理想，上季在國民隊出賽57場，累積6轟，打擊率0.228，OPS值0.642。德容的加入讓洋基游擊位置多一個選項，可以與卡波雷拉（Jose Caballero）在沃爾普缺陣時輪流上陣。

據《The Athletic》報導，洋基確實有追求比切特，若納入陣中，可能會交易二壘手奇森姆或或三壘手麥馬漢，球隊不打算讓比切特守游擊。比切特生涯7年例行賽都守游擊，但去年季後賽復出改守二壘。

報導還提到，洋基正與馬林魚隊洽談27歲先發投手卡布雷拉（Edward Cabrera）及釀酒人隊王牌投手培洛塔（Freddy Peralta）的交易可能性。同時也在尋找性價比高的牛棚。另外，續簽貝林傑（Cody Bellinger）仍是洋基目前的優先事項。

