MLB／今井達也偕愛妻現身火箭主場 迅速擄獲休士頓球迷心

甫加盟休士頓太空人的日籍投手今井達也，繼先前造訪NFL德州人隊主場後，今天又與正妹老婆一同現身火箭主場對太陽的比賽現場。當兩人身影被球館巨型螢幕捕捉並介紹時，全場球迷報以熱烈掌聲並起立致意，展現對這位來自日本的新成員高度歡迎。

今井達也似乎已迅速融入休士頓。太空人在台灣時間3日正式公布與他完成簽約後，短短數日內，今井便接連出現在休士頓各大職業運動賽事。6日稍早，他才剛出席加盟記者會，以英語向媒體打招呼，分享選擇太空人的原因；約6小時後，便與愛妻一同坐在火箭主場球場第一排觀賽。

今井達也和妻子。 美聯社

不同於白天記者會身穿西裝、打著太空人代表色橘色領帶的正式造型，今井在球場上改以灰色系外套搭配黑色內搭，風格低調俐落。

比賽首節中，轉播鏡頭特別對準場邊的今井夫妻，現場播報員特別介紹：「H-Town的各位，讓我們用熱烈掌聲歡迎太空人老闆克萊恩，以及來自日本、休士頓太空人的新投手今井達也！」瞬間引發滿場歡呼。

Newest Astros pitcher Tatsuya Imai at the Rockets game tonight. pic.twitter.com/vKD3Uyf3dC — ClutchFans (@clutchfans) 2026年1月6日

今井達也隨即起身向觀眾揮手致意，還高舉雙臂擺出休士頓標誌性姿勢；而他也獲得火箭吉祥物贈送球衣，雙方開心擁抱互動，氣氛相當溫馨。

這場比賽今井達也也見證了一場激烈的對抗。火箭與太陽一路纏鬥到最後，靠著杜蘭特（Kevin Durant）在剩下1.1秒轟進決定勝負的關鍵三分球，火箭以3分之差氣走對手。這讓今井達也的休士頓職業聯賽之旅取得「兩戰全勝」完美戰績。

A warm H-Town welcome for Tatsuya Imai!



🤘 @astros pic.twitter.com/CdWD9EN9eS — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2026年1月6日

從NFL到NBA，再到太空人主場，今井達也在短時間內走遍休士頓體壇，也用親切與自信的態度，為自己的大聯盟新生活寫下令人印象深刻的開場。