MLB／美媒罕見打造「大谷日」 全天致敬大谷翔平傳奇表現

美國MLB Network宣布，將於1月7日（台灣時間8日）推出一整天的特別節目編排「Shohei Day」，全面致敬洛道奇日籍巨星大谷翔平。這項以球員為主角、橫跨全天的特別企劃在聯盟史上相當罕見，也立刻引發球迷熱烈討論，直呼「史上最精彩的節目」、「等不及要看」。

這次特別節目以大谷背號「17」為概念核心，將重播他自2018年登上大聯盟以來多場經典比賽，並搭配專屬棚內企劃、來賓訪談與獨家影像內容。官方新聞稿盛讚，大谷兼具投手丘上的宰制力與打擊區的破壞力，重新定義了棒球場上「可能性的上限」，也讓全球球迷為之著迷。

節目中特別挑選兩場代表性戰役。其一是2024年作客邁阿密馬林魚之戰，大谷單場6打數6安打、狂敲3轟、灌進10分打點，完成前所未見的「50轟50盜」里程碑。

另一場則是今年對上密爾瓦基釀酒人的國聯冠軍系列賽，大谷不僅以打者身分敲出3支全壘打，還在投手丘上主投7局不到無失分、飆出10次三振，展現二刀流極致代表作。

「Shohei Day」將從美國時間上午9時一路播到午夜，長達15小時的馬拉松式播放，讓不少美國球迷直呼待遇前所未見，留言盛讚他是「史上最偉大的球員」、「每天都該是大谷日」，認為他憑一己之力將這項運動推向全球舞台，完全配得上如此規格的致敬。

大谷翔平加盟道奇的2個賽季皆率隊奪下世界大賽冠軍。2024年他締造54轟59盜的驚人紀錄，二刀流全面復活的上季則以打者身分敲出生涯新高55轟，投球方面出賽47局，拿下1勝1敗、防禦率2.87並送出62次三振，5年內4度贏得MVP。

在這樣的成就背景下，MLB Network為他量身打造專屬「大谷日」，也被視為對其歷史地位的最高肯定。