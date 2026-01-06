聽新聞
MLB／簽下今井達也只是亞洲計畫起步 太空人老闆提到台灣
今井達也最終落腳入札過程中甚少被點名的太空人隊，出乎各界預料，但這其實是太空人展開亞洲計畫的起步，球團老闆克蘭（Jim Crane）今天在記者會上透露，球隊在日本市場、亞洲市場的布局已經落後其他球隊，去年夏天與大金人士造訪日本，「讓我有種被點醒的感覺。」他也指示球團即刻啟動對包括台灣在內的情報網。
太空人從去年與日本空調大廠大金工業簽下15年合作合約，外界認為這是太空人希望發展日本市場、追逐今井的原因之一。克蘭表示，從球隊戰力、未來發展來看，今井是太空人非搶不可的選手，此外，去年的日本行也讓他認知到日本市場的潛力無窮。
日本媒體指出，包括道奇在內的強權，早已深耕日本市場，簽下今井是太空人決心加速追趕潮流的第一步。
「我們知道這個市場存在，但過去沒有投入足夠資源。」克蘭表示，雖然隊史上仍有日本選手來來去去，「但我們在挖掘天賦、搶先布局上做得不夠。」他在回國後就下達指示加強對日本的招募與布局，「日本不僅有多位具備大聯盟實力的球員，市場上對於大聯盟的熱情也在持續升溫，我說我們必須馬上行動，因為我們已經慢了一步。」
克蘭表示，日本選手的實力越來越強、體型越來越高大，已無法忽視日本選手對大聯盟球隊帶來的影響，「不只是日本，我們也會把目光放到台灣，並在當地安排語言可以溝通的人才，在亞洲各地設置窗口，強化情報收集能力。」
