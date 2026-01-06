快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
太空人總管布朗(左)、今井達也(中)、經紀人波拉斯（右）。 美聯社
27歲日籍投手今井達也今天正式披上太空人隊45號球衣亮相，也在記者會上證實，沒有參加今年世界棒球經典賽的計畫，旅美第一年希望優先專注在大聯盟球季以及家庭上。

「目前我沒有參賽的計畫。」今井達也明確表示，畢竟是自己在大聯盟的第一年球季，轉戰美國後，也有滿多家裡的事情的處理，「考量這些優先順序後，這次並沒有朝參賽的方向去準備。」

太空人總經理布朗（Dana Brown）對此表示，這是由球員本人做出的判斷，「以他個人的立場，應該是覺得想要優先為大聯盟球季準備好自己，這是他第一年來到這裡，勢必需要進行很多調整，他現在心思應該都在這些事情上。」

布朗表示，球團尊重今井的決定，「不管怎麼說，他一定會在這裡做好自己的工作。」語畢再次強調，「我沒有參與這件事，這是他自己的決定。」

MLB／今井達也無意參戰經典賽 太空人總管：是他自己的決定

27歲日籍投手今井達也今天正式披上太空人隊45號球衣亮相，也在記者會上證實，沒有參加今年世界棒球經典賽的計畫，旅美第一年...

MLB／今井達也坦言等合約等到失眠 選穿45號因憧憬寇爾、惠勒

今井達也今天正式穿上太空人隊45號球衣亮相，回想這段時間等待合約的心境，他坦言為此常常失眠、懷疑自己能否圓夢來到大聯盟。...

MLB／委國職棒好手對下一步困惑 國內動盪恐怕影響返美春訓

美軍發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），造成該國情勢動盪不安，國內職棒、大聯盟球員也被擾...

MLB／凱伊讚美日本、龐斯評價相反 韓媒好奇兩人感受天壤之別

擁有亞洲職棒經驗的投手凱伊（Anthony Kay）、龐斯（Cody Ponce）今年同時回鍋大聯盟，分別從白襪、藍鳥隊...

MLB／挑戰大聯盟的夢從何而來？菊池雄星曝因一場比賽成關鍵

34歲的日本投手菊池雄星，現效力於洛杉磯天使隊，相較其他挑戰大聯盟的日本投手，他進軍的時機點較晚，他在近期上節目時回顧了當初挑戰大聯盟的心路歷程，據菊池所述，是因為觀看了一場大聯盟賽事，才讓他下定決心

MLB／太空人主帥分析今井達也 稱他投球風格像這二人！

西武獅強投今井達也日前與休士頓太空人達成一筆3年5400萬美元（約台幣16.9億元）的合約，正式確定登陸大聯盟。身為太空人總教練的艾斯帕達（Joe Espada），於近期上節目分享與今井達也的互動、日

