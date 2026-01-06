MLB／今井達也無意參戰經典賽 太空人總管：是他自己的決定

27歲日籍投手今井達也今天正式披上太空人隊45號球衣亮相，也在記者會上證實，沒有參加今年世界棒球經典賽的計畫，旅美第一年希望優先專注在大聯盟球季以及家庭上。

「目前我沒有參賽的計畫。」今井達也明確表示，畢竟是自己在大聯盟的第一年球季，轉戰美國後，也有滿多家裡的事情的處理，「考量這些優先順序後，這次並沒有朝參賽的方向去準備。」

太空人總經理布朗（Dana Brown）對此表示，這是由球員本人做出的判斷，「以他個人的立場，應該是覺得想要優先為大聯盟球季準備好自己，這是他第一年來到這裡，勢必需要進行很多調整，他現在心思應該都在這些事情上。」

布朗表示，球團尊重今井的決定，「不管怎麼說，他一定會在這裡做好自己的工作。」語畢再次強調，「我沒有參與這件事，這是他自己的決定。」