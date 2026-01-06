MLB／今井達也坦言等合約等到失眠 選穿45號因憧憬寇爾、惠勒

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
今井達也正式穿上太空人隊45號球衣。圖／取自太空人官方X
今井達也今天正式穿上太空人隊45號球衣亮相，回想這段時間等待合約的心境，他坦言為此常常失眠、懷疑自己能否圓夢來到大聯盟。最終選擇太空人，他說：「因為他們是對我評價最高的球隊，我的目標是成為世界冠軍，他們是讓我最渴望能與他們一起奪冠的球隊。」

今井今天穿上一襲灰色西裝，搭配太空人主色的橘色領帶頗具巧思，與經紀人波拉斯（Scott Boras）一起來到大金球場參與記者會。選穿45號球衣有原因，由於在西武獅隊所使用的48號無法選，而45號是兩個自己很欣賞的投手寇爾（Gerrit Cole）、惠勒（Zack Wheeler）的背號，他說選擇這個背號，希望自己也能向他們看齊。

不同於上架之初討論熱絡，今井達也實際收到的報價並不多，直到入札大限前最後一天才確定落腳太空人，他也坦言，「說實話，我那時很不安，在合約敲定之前，真的很懷疑自己能否在大聯盟打球，也因此常常失眠。」他說來到洛杉磯後，見到波拉斯本人、參觀波拉斯總部，公司的人一直鼓勵他不用擔心，一定會收到合約，「我就是相信著那些話，繼續耐心等待報價。」

在陌生的環境展開新挑戰，今井躍躍欲試，「我的座右銘是凡事都要盡情享受，我能站在這裡，是因為一路上有許多人的支持與幫忙，我也喜歡挑戰不同的事物，這就是我的個性，現在來到休士頓，也希望能和大家多多交流，一起享受這段時光。」

他也透露，今天早上起床打開IG，發現太空人終結者海德（Josh Hader）關注自己，還傳了訊息給他，附上自己的電話號碼，告訴他「有事隨時打給我」，今井笑說：「他的球速有160公里，所以我覺得我也要用160公里的速度回覆他。」

今井達也踏進大金球場，正式穿上太空人隊45號球衣。圖／取自太空人官方X
大聯盟 今井達也 西武獅

