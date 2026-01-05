MLB／凱伊讚美日本、龐斯評價相反 韓媒好奇兩人感受天壤之別

擁有亞洲職棒經驗的投手凱伊（Anthony Kay）、龐斯（Cody Ponce）今年同時回鍋大聯盟，分別從白襪、藍鳥隊重新起步，兩人對日本職棒評價有如天壤之別，讓南韓媒體十分好奇，「朝鮮日報」還把他們的言論拿來做比較。

龐斯原是海盜隊投手，2022到24年效力日職火腿、樂天隊，投出10勝16敗、防禦率4.54，去年轉戰韓職韓華鷹隊，以17勝1敗、防禦率1.89、奪三振252次奪下三冠王，獲得藍鳥3年3000萬美元合約。

龐斯最近分享在日職遇到的種種困難，坦言在日本打球並不愉快；他表示，感覺不像在打棒球，日常生活充滿艱辛，很難與隊友建立深厚友誼，和教練溝通也不順暢，導致很難得到必要的治療，甚至無法和周圍的人都能愉快溝通。

前教士隊龐斯。 美聯社

過去擁有5年大聯盟資歷的凱伊，前年和去年效力橫濱隊，戰績15勝15敗、防禦率2.53，今年和白襪簽下兩年1200萬美元合約，對日職的評價完全不同。

「在日本，我想要什麼都能得到。」他說：「食物真的很棒，食材非常新鮮，什麼都能吃到；我和妻子都不太喜歡海鮮，但想吃的食物都能買到，所以沒什麼大問題。」

凱伊也對日本的精緻服務讚不絕口，笑說看到餐巾紙都用塑膠膜單獨包裝，感覺很驚訝，這在當地很常見，就像小毛巾一樣。

「朝鮮日報」指出，同樣以日職當跳板重返大聯盟的球員，龐斯面臨溝通問題和辛苦生活，凱伊卻對食物和服務讚不絕口，兩人看法完全不同。