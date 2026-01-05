快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
前大都會投手凱伊，轉戰日職、韓職過後，今年將重返大聯盟白襪隊。 美聯社
擁有亞洲職棒經驗的投手凱伊（Anthony Kay）、龐斯（Cody Ponce）今年同時回鍋大聯盟，分別從白襪、藍鳥隊重新起步，兩人對日本職棒評價有如天壤之別，讓南韓媒體十分好奇，「朝鮮日報」還把他們的言論拿來做比較。

龐斯原是海盜隊投手，2022到24年效力日職火腿、樂天隊，投出10勝16敗、防禦率4.54，去年轉戰韓職韓華鷹隊，以17勝1敗、防禦率1.89、奪三振252次奪下三冠王，獲得藍鳥3年3000萬美元合約。

龐斯最近分享在日職遇到的種種困難，坦言在日本打球並不愉快；他表示，感覺不像在打棒球，日常生活充滿艱辛，很難與隊友建立深厚友誼，和教練溝通也不順暢，導致很難得到必要的治療，甚至無法和周圍的人都能愉快溝通。

前教士隊龐斯。 美聯社
過去擁有5年大聯盟資歷的凱伊，前年和去年效力橫濱隊，戰績15勝15敗、防禦率2.53，今年和白襪簽下兩年1200萬美元合約，對日職的評價完全不同。

「在日本，我想要什麼都能得到。」他說：「食物真的很棒，食材非常新鮮，什麼都能吃到；我和妻子都不太喜歡海鮮，但想吃的食物都能買到，所以沒什麼大問題。」

凱伊也對日本的精緻服務讚不絕口，笑說看到餐巾紙都用塑膠膜單獨包裝，感覺很驚訝，這在當地很常見，就像小毛巾一樣。

「朝鮮日報」指出，同樣以日職當跳板重返大聯盟的球員，龐斯面臨溝通問題和辛苦生活，凱伊卻對食物和服務讚不絕口，兩人看法完全不同。

相關新聞

MLB／今井達也披上柯爾穿過的45號 先看NFL比賽和球迷搏感情

太空人隊今天在官網正式宣布，已經註冊日本投手今井達也，確定穿上45號球衣，過去使用這個背號的球星包括生涯358轟重砲卡洛...

MLB／菊池雄星將成亞洲50勝第14人 坦言不塗護手霜會手滑

天使隊日本左投菊池雄星邁向大聯盟生涯第8年，開季就有機會成為史上第14位達到50勝的亞洲投手，他和日本職棒退役好手五十嵐...

MLB／委國職棒好手對下一步困惑 國內動盪恐怕影響返美春訓

美軍發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），造成該國情勢動盪不安，國內職棒、大聯盟球員也被擾...

MLB／凱伊讚美日本、龐斯評價相反 韓媒好奇兩人感受天壤之別

擁有亞洲職棒經驗的投手凱伊（Anthony Kay）、龐斯（Cody Ponce）今年同時回鍋大聯盟，分別從白襪、藍鳥隊...

MLB／挑戰大聯盟的夢從何而來？菊池雄星曝因一場比賽成關鍵

34歲的日本投手菊池雄星，現效力於洛杉磯天使隊，相較其他挑戰大聯盟的日本投手，他進軍的時機點較晚，他在近期上節目時回顧了當初挑戰大聯盟的心路歷程，據菊池所述，是因為觀看了一場大聯盟賽事，才讓他下定決心

MLB／太空人主帥分析今井達也 稱他投球風格像這2人！

西武獅強投今井達也日前與休士頓太空人達成一筆3年5400萬美元（約台幣16.9億元）的合約，正式確定登陸大聯盟。身為太空人總教練的艾斯帕達（Joe Espada），於近期上節目分享與今井達也的互動、日

