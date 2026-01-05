MLB／挑戰大聯盟的夢從何而來？菊池雄星曝因一場比賽成關鍵

34歲的日本投手菊池雄星，現效力於洛杉磯天使隊，相較其他挑戰大聯盟的日本投手，他進軍的時機點較晚，他在近期上節目時回顧了當初挑戰大聯盟的心路歷程，據菊池所述，是因為觀看了一場大聯盟賽事，才讓他下定決心要出國追夢。

由前職棒選手五十嵐亮太所經營的YouTube頻道，近期邀請菊池雄星上節目分享他挑戰大聯盟的各種心路歷程。菊池雄星首先表示，自從他加入西武獅以來，他就一直渴望進入大聯盟。即便如此，菊池也談言自己花了很長一段時間才下定決心，「我當時只想活在當下。」他說。

Those two months of Yusei Kikuchi on the Astros were special 🙌



pic.twitter.com/uzEiAw3ioe — Astros HQ (@HOUAstrosHQ) 2026年1月5日

轉捩點出現在2015年的休賽期，那是菊池職業生涯的第6個賽季，他利用為期一週的空檔，飛往美國觀看大聯盟賽事，他說道：「我去現場看了一場大聯盟的比賽，當時我就想，『哇，我也想在這裡投球。』那是在道奇體育場，克蕭（Clayton Kershaw）在投球，狄葛隆（Jacob deGrom）為大都會隊效力。我看了大約3場比賽，真是激動得起了雞皮疙瘩。」

1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣



Congratulations to Yusei Kikuchi on recording his 1,000th career strikeout!

MLB通算1,000奪三振達成おめでとうございます！ pic.twitter.com/1Tm7YzNTyh — Los Angeles Angels (@Angels) 2025年9月7日

深受世界頂尖棒球殿堂氛圍所感動的菊池，回國後立即採取了行動，他提到：「在那之前，我只是希望能夠去，但在回程的航班上，我打了一份文件，正式通知球隊我想去挑戰大聯盟。第2天球隊訓練就開始了，所以我去找了當時的總經理，並告訴他：『我昨天去看了比賽，我真的很想去挑戰大聯盟。』他告訴我：『如果你能從明年開始，連續3年取得兩位數的勝場數，並且球隊最終贏得總冠軍，那就太好了。』」

從2016年開始的3年內，菊池雄星一步步兌現了自己的諾言，連續三年取得兩位數的勝場。 在2018年，他帶領西武隊拿下太平洋聯盟優勝，雖最終無緣「日本一」，但菊池仍為他的夢想打開了大門，並在2019年透過入札制度加盟水手隊，正式進軍大聯盟。