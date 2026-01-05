快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

道奇隊去年完成世界大賽2連霸，36歲明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）生涯16年第3冠到手，新球季除了再拚冠軍，也要邁向多項個人里程碑，包括第400轟、第1500分打點、第3000支安打，大聯盟官網指出，就算他未能加入「3千安俱樂部」，也已經具備進入名人堂的充分條件。

弗里曼2022年從勇士隊轉戰道奇，簽下6年1億6200萬美元合約，今年將是第5年，生涯合計367轟、1322分打點、2431支安打，官網預測他最快本季就可達到400轟，明年或後年達到1500分打點，對打者最神聖的里程碑、3000支安打也非遙不可及。

大聯盟「3千安俱樂部」只有33位球員，最近達成目標是2022年老虎隊名將卡布雷拉（Miguel Cabrera），弗里曼史上排名121，也是現役安打王，還差569支安打才能達陣。

官網指出，弗里曼最近5年單季平均181安，包括2023年211安寫下個人生涯新高，不過近兩年平均數降到158安，雖然仍是不錯的數字，但遠低於30歲出頭時的水準，主因是傷病和其他問題，導致前年、去年出賽數都降到147場，寫下2018年以來最少紀錄（不計2020年疫情縮水球季）。

弗里曼接下來4年如果單季平均143安，將可在39歲時加入「3千安俱樂部」，官網分析對一位即將年滿40歲的打者來說，未來4年單季平均150安要求過高，143安或許更容易實現，若能保持一定效率，明年和道奇約滿後，繼續找到打球的地方應該不成問題。

亞土維（Jose Altuve）目前2388安在現役球員排名第2，接著麥卡臣（Andrew McCutchen）2266安、高史密特（Paul Goldschmidt）2190安、馬恰多（Manny Machado）2069安，官網認為在弗里曼之後，有望達成3000支安打的球員寥寥無幾。

相關新聞

MLB／今井達也披上柯爾穿過的45號 先看NFL比賽和球迷搏感情

太空人隊今天在官網正式宣布，已經註冊日本投手今井達也，確定穿上45號球衣，過去使用這個背號的球星包括生涯358轟重砲卡洛...

MLB／菊池雄星將成亞洲50勝第14人 坦言不塗護手霜會手滑

天使隊日本左投菊池雄星邁向大聯盟生涯第8年，開季就有機會成為史上第14位達到50勝的亞洲投手，他和日本職棒退役好手五十嵐...

MLB／委國職棒好手對下一步困惑 國內動盪恐怕影響返美春訓

美軍發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），造成該國情勢動盪不安，國內職棒、大聯盟球員也被擾...

MLB／太空人主帥分析今井達也 稱他投球風格像這2人！

西武獅強投今井達也日前與休士頓太空人達成一筆3年5400萬美元（約台幣16.9億元）的合約，正式確定登陸大聯盟。身為太空人總教練的艾斯帕達（Joe Espada），於近期上節目分享與今井達也的互動、日

MLB／現役安打王弗里曼拚3千安 官網：除了他寥寥無幾

道奇隊去年完成世界大賽2連霸，36歲明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）生涯16年第3冠到手，新球季除了再...

MLB／連兩季勝率破5成 皇家主帥奎塔羅獲球團3年延長合約

2022年來到堪薩斯市皇家隊執掌總教練奎塔羅（Matt Quatraro），由於近幾年執教深獲球團肯定，皇家球團於近日宣布遞上一份為期3年延長合約，續留奎塔羅，雙方的合作關係將持續到2029年球季結束

