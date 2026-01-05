MLB／現役安打王弗里曼拚3千安 官網：除了他寥寥無幾

道奇隊去年完成世界大賽2連霸，36歲明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）生涯16年第3冠到手，新球季除了再拚冠軍，也要邁向多項個人里程碑，包括第400轟、第1500分打點、第3000支安打，大聯盟官網指出，就算他未能加入「3千安俱樂部」，也已經具備進入名人堂的充分條件。

弗里曼2022年從勇士隊轉戰道奇，簽下6年1億6200萬美元合約，今年將是第5年，生涯合計367轟、1322分打點、2431支安打，官網預測他最快本季就可達到400轟，明年或後年達到1500分打點，對打者最神聖的里程碑、3000支安打也非遙不可及。

大聯盟「3千安俱樂部」只有33位球員，最近達成目標是2022年老虎隊名將卡布雷拉（Miguel Cabrera），弗里曼史上排名121，也是現役安打王，還差569支安打才能達陣。

官網指出，弗里曼最近5年單季平均181安，包括2023年211安寫下個人生涯新高，不過近兩年平均數降到158安，雖然仍是不錯的數字，但遠低於30歲出頭時的水準，主因是傷病和其他問題，導致前年、去年出賽數都降到147場，寫下2018年以來最少紀錄（不計2020年疫情縮水球季）。

弗里曼接下來4年如果單季平均143安，將可在39歲時加入「3千安俱樂部」，官網分析對一位即將年滿40歲的打者來說，未來4年單季平均150安要求過高，143安或許更容易實現，若能保持一定效率，明年和道奇約滿後，繼續找到打球的地方應該不成問題。

亞土維（Jose Altuve）目前2388安在現役球員排名第2，接著麥卡臣（Andrew McCutchen）2266安、高史密特（Paul Goldschmidt）2190安、馬恰多（Manny Machado）2069安，官網認為在弗里曼之後，有望達成3000支安打的球員寥寥無幾。