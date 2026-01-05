MLB／太空人主帥分析今井達也 稱他投球風格像這2人！

西武獅強投今井達也日前與休士頓太空人達成一筆3年5400萬美元（約台幣16.9億元）的合約，正式確定登陸大聯盟。身為太空人總教練的艾斯帕達（Joe Espada），於近期上節目分享與今井達也的互動、日後在球隊中的定位等等。此外，他還分析今井的投球風格，並舉大聯盟中2位投手來作比擬。

在作客大聯盟官方節目《MLB Network》時，艾斯帕達透露：「我這週末（美國時間）在休斯頓見到了今井，當時他正在那裡做體檢。他的肩膀恢復得很好，我們也為此感到非常興奮。」他補充道：「我們聊了幾分鐘，我能感受到他眼中的鬥志和渴望精神。」

Astros, RHP Tatsuya Imai reportedly agree to deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/kKU2iOI1SD — MLB (@MLB) 2026年1月1日

上賽季效力西武獅的今井達也，共計登板24場，拿下10勝5敗，累積163.2局投球，送出178次三振，防禦率1.92，每局被上壘率0.89。其中，快速球是他最擅長的武器之一，經常拿投出飆破時速160公里的火球。

太空人總教練艾斯帕達。 路透社

關於今井的投球風格，艾斯帕達則舉自家球隊的哈維爾（Cristian Javier）和效力雙城隊的萊恩（Joe Ryan）作比擬，他接著分析：「他的快速球球速可達90英里（約時速145公里）以上，滑球和指叉球也相當不錯。我們尤其看好他的指叉球，並計劃建議他增加使用頻率。我們會指導他如何好好使用這種球路。」

最後，談到下個賽季今井達也在陣中的定位，艾斯帕達則對此表示：「我會把他放在首發輪換陣容中。從賽季開始到結束，我們將打很多場比賽，所以我們先發投手輪值的深度非常重要。」

Tatsuya Imai, who recently signed with the #Astros, attends Sunday's #Texans game against the Colts at NRG Stadium. (via @KHOUSergioSoto) pic.twitter.com/j6TlfpXNNV — Jason Bristol (@JBristolKHOU) 2026年1月4日