快訊

竊台積電2奈米核心技術 高檢署再揪出1內鬼…起訴求刑8年

LINE手機雙開攻略！OL求「公私分離」 安卓機最方便、iPhone四招可用

想賺高薪被男友哄騙至柬埔寨 20歲女網紅雙腿骨折被棄街頭

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／連兩季勝率破5成 皇家主帥奎塔羅獲球團3年延長合約

聯合新聞網／ 綜合報導
皇家總教練奎塔羅。 美聯社
皇家總教練奎塔羅。 美聯社

2022年來到堪薩斯市皇家隊執掌總教練奎塔羅（Matt Quatraro），由於近幾年執教深獲球團肯定，皇家球團於近日宣布遞上一份為期3年延長合約，續留奎塔羅，雙方的合作關係將持續到2029年球季結束，合約中還包含2030年球隊選項。

皇家隊在奎塔羅執教的第一個賽季戰績為56勝106敗，該年球隊排在美聯中區墊底，無緣季後賽；到2024賽季，戰績提升至86勝76敗，並在外卡2：0擊敗金鶯挺進下一輪，隨後1：3敗給洋基止步分區系列賽；去年2025賽季，皇家隊戰績為82勝80敗，再度無緣季後賽。球隊在近兩個賽季勝率皆突破5成，這是自2013-15年以來，皇家隊首度連續兩個賽季皆取得勝率超過50%的戰績。總計奎塔羅3年的執教生涯，共取得224勝、262敗的成績。

在2024賽季，率領球隊打出近10年來最出色戰績的奎塔羅，最終在美聯年度最佳總教練中拿到第2高的分數，輸給執教首年即獲獎的守護者教頭沃特（Stephen Vogt）。

皇家隊再前一次打進季後賽紀錄正是在2015年，當時球隊由約斯特（Ned Yost）執掌兵符，該年他們打出95勝67敗、美聯中區第1的成績，並最終殺入世界大賽4：1擊敗紐約大都會捧回隊史第2座冠軍獎盃。

皇家前總教練約斯特，曾在2015年幫助皇家捧回世界大賽冠軍。 美聯社
皇家前總教練約斯特，曾在2015年幫助皇家捧回世界大賽冠軍。 美聯社

皇家

相關新聞

MLB／今井達也披上柯爾穿過的45號 先看NFL比賽和球迷搏感情

太空人隊今天在官網正式宣布，已經註冊日本投手今井達也，確定穿上45號球衣，過去使用這個背號的球星包括生涯358轟重砲卡洛...

MLB／菊池雄星將成亞洲50勝第14人 坦言不塗護手霜會手滑

天使隊日本左投菊池雄星邁向大聯盟生涯第8年，開季就有機會成為史上第14位達到50勝的亞洲投手，他和日本職棒退役好手五十嵐...

MLB／委國職棒好手對下一步困惑 國內動盪恐怕影響返美春訓

美軍發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），造成該國情勢動盪不安，國內職棒、大聯盟球員也被擾...

MLB／太空人主帥分析今井達也 稱他投球風格像這2人！

西武獅強投今井達也日前與休士頓太空人達成一筆3年5400萬美元（約台幣16.9億元）的合約，正式確定登陸大聯盟。身為太空人總教練的艾斯帕達（Joe Espada），於近期上節目分享與今井達也的互動、日

MLB／現役安打王弗里曼拚3千安 官網：除了他寥寥無幾

道奇隊去年完成世界大賽2連霸，36歲明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）生涯16年第3冠到手，新球季除了再...

MLB／連兩季勝率破5成 皇家主帥奎塔羅獲球團3年延長合約

2022年來到堪薩斯市皇家隊執掌總教練奎塔羅（Matt Quatraro），由於近幾年執教深獲球團肯定，皇家球團於近日宣布遞上一份為期3年延長合約，續留奎塔羅，雙方的合作關係將持續到2029年球季結束

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。