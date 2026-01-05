MLB／連兩季勝率破5成 皇家主帥奎塔羅獲球團3年延長合約

2022年來到堪薩斯市皇家隊執掌總教練奎塔羅（Matt Quatraro），由於近幾年執教深獲球團肯定，皇家球團於近日宣布遞上一份為期3年延長合約，續留奎塔羅，雙方的合作關係將持續到2029年球季結束，合約中還包含2030年球隊選項。

皇家隊在奎塔羅執教的第一個賽季戰績為56勝106敗，該年球隊排在美聯中區墊底，無緣季後賽；到2024賽季，戰績提升至86勝76敗，並在外卡2：0擊敗金鶯挺進下一輪，隨後1：3敗給洋基止步分區系列賽；去年2025賽季，皇家隊戰績為82勝80敗，再度無緣季後賽。球隊在近兩個賽季勝率皆突破5成，這是自2013-15年以來，皇家隊首度連續兩個賽季皆取得勝率超過50%的戰績。總計奎塔羅3年的執教生涯，共取得224勝、262敗的成績。

We have agreed to a three-year contract extension with Manager Matt Quatraro!



The extension will begin in 2027, with a club option for the 2030 season. pic.twitter.com/K6t1REdQ54 — Kansas City Royals (@Royals) 2026年1月4日

在2024賽季，率領球隊打出近10年來最出色戰績的奎塔羅，最終在美聯年度最佳總教練中拿到第2高的分數，輸給執教首年即獲獎的守護者教頭沃特（Stephen Vogt）。

皇家隊再前一次打進季後賽紀錄正是在2015年，當時球隊由約斯特（Ned Yost）執掌兵符，該年他們打出95勝67敗、美聯中區第1的成績，並最終殺入世界大賽4：1擊敗紐約大都會捧回隊史第2座冠軍獎盃。

皇家前總教練約斯特，曾在2015年幫助皇家捧回世界大賽冠軍。 美聯社