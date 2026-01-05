MLB／大谷翔平化身英文老師 罕見眼鏡look號召快樂學英語

大谷翔平的全新廣告曝光，罕見出現「眼鏡look」，化身英文老師，與平常截然不同的形象引起討論，日本網友留言：「『眼鏡谷』太稀有了吧！」、「看起來好帥又聰明」。

日本綜合教育與終身學習機構「ECC株式會社」今天公開大谷的新廣告，官方X上貼文寫著：「大谷翔平選手在廣告中飾演英語會話老師，罕見公開眼鏡造型，千萬別錯過這支廣告！」

在這支15秒廣告中，大谷翔平穿著淺藍色襯衫搭配米色西裝外套，戴上黑框眼鏡，面對有人喊他「大谷老師」，他舉起右手回應「是」，鼓勵透過ECC課程快樂學習、提升口說能力。

大谷翔平從2024年2月開始擔任該機構大使，「SHOW YOUR DREAMS」計畫從日本全國選出50位學生，全額贊助海外留學、寄宿家庭體驗。大谷表示，「過去兩年裡，看到許多孩子充滿笑容與自信的神情，今年可以再次與ECC合作實現這項計畫，感到非常開心，今後我也希望可以繼續支持日本的孩子們挑戰夢想，讓我們在美國相見吧！」