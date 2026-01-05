快訊

MLB／菊池雄星將成亞洲50勝第14人 坦言不塗護手霜會手滑

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
菊池雄星。 路透社
菊池雄星。 路透社

天使隊日本左投菊池雄星邁向大聯盟生涯第8年，開季就有機會成為史上第14位達到50勝的亞洲投手，他和日本職棒退役好手五十嵐亮太分享旅美心得時，特別談到當初起步有些掙扎，除了無法適應投手丘高度，甚至皮膚乾到要塗護手霜才行。

菊池應邀在五十嵐的官方YouTube頻道亮相，透露2019年從水手隊起步遇到的種種挑戰；他表示，一開始不適應大聯盟投手丘的高度和硬度，相較日本投手丘的柔軟度，讓膝蓋活動空間更大，大聯盟的硬度意味必須快速伸直膝蓋，現在看來反而成為自己的優勢。

菊池透露，旅美之初想要更具爆發力、更靈活的日式投球，所以很難投出想要的球速，為了解決這個問題，調整身體適應大聯盟，找到投球節奏後，球速也隨之提升。

另一個問題是乾燥，他說：「我的皮膚很乾，如果不一直塗護手霜，投球就會滑掉，始終無法適應；因為不習慣，所以我會在投球前用舌頭舔舔手，讓它們濕潤一些。」

菊池和天使隊3年6367萬500美元合約，今年將是第2年，生涯48勝58敗、防禦率4.46，還差兩勝就可加入「50勝俱樂部」。

過去達到50勝的亞洲投手包括朴贊浩（124勝）、野茂英雄（123勝）、達比修有（115勝）、黑田博樹（79勝）、田中將大、柳賢振（都是78勝）、王建民、前田健太（都是68勝）、岩隈久志（63勝）、陳偉殷（59勝）、松坂大輔（56勝）、金炳賢（54勝）、大家友和（51勝）。

大聯盟 天使 球速

