快訊

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」 委國代理總統髮夾彎回應了

真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾

美國為何抓馬杜羅？流亡港人羅冠聰這樣看

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／今井達也披上柯爾穿過的45號 先看NFL比賽和球迷搏感情

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
今井達也擺出休士頓標誌性姿勢，受到爆滿球迷熱烈歡迎。 美聯社
今井達也擺出休士頓標誌性姿勢，受到爆滿球迷熱烈歡迎。 美聯社

太空人隊今天在官網正式宣布，已經註冊日本投手今井達也，確定穿上45號球衣，過去使用這個背號的球星包括生涯358轟重砲卡洛斯李（Carlos Lee）、2023年美聯塞揚獎投手柯爾（Gerrit Cole）， 這將是今井美、日職棒生涯首次以45號出賽。

今井去年季後透過入札制挑戰大聯盟，和太空人簽下3年5400萬美元，確定離開待了8年的西武獅隊；他過去穿過11、48號球衣，在太空人都有球員使用，最後決定以45號出發，明天將在休士頓主場舉行加盟記者會。

今井達也現身德州人隊主場。 路透社
今井達也現身德州人隊主場。 路透社

NFL美式足球德州人隊今天以38：30擊敗小馬隊，今井和經紀人經紀人波拉斯（Scott Boras）也到德州人主場觀戰，他的身影出現在球場大螢幕時，立刻起身高舉雙臂，食指、小指指向天空，擺出休士頓標誌性姿勢，受到爆滿球迷熱烈歡迎。

休士頓的暱稱是「H-Town」，食指和小指指向天空就像H，這個動作也在當地相當流行；今井準備展開大聯盟生涯，先和球迷搏感情，大聯盟官方X帳號發布訊息後，他受到不少球迷稱讚，說這位27歲好手已是球隊的一員，歡迎來到休士頓。

大聯盟 天空 塞揚獎

延伸閱讀

MLB／至少15隊喊聲卻沒幾隊報價 今井達也寧少拿9億再拚大約

MLB／今井達也加盟太空人價碼遠低預期 韓媒報導「很震驚」

MLB／說好的破億呢？村上、今井相加也沒到1億美元 今日美國：驚人

MLB／爆冷！今井達也3年17億當太空人 美媒：洋基、大都會都沒幫抬

相關新聞

MLB／今井達也披上柯爾穿過的45號 先看NFL比賽和球迷搏感情

太空人隊今天在官網正式宣布，已經註冊日本投手今井達也，確定穿上45號球衣，過去使用這個背號的球星包括生涯358轟重砲卡洛...

MLB／委國職棒好手對下一步困惑 國內動盪恐怕影響返美春訓

美軍發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），造成該國情勢動盪不安，國內職棒、大聯盟球員也被擾...

MLB／打擊率比村上還高！知名網站預測岡本大聯盟菜鳥年數據

日職讀賣巨人隊重砲手岡本和真，在稍早已與藍鳥隊達成為期4年、價值6000萬美元的合約，讓藍鳥終於一圓簽下日本好手的夢想，而美國數據網站《FanGraphs Baseball》也隨後公佈針對岡本下賽季的

MLB／簽下岡本在內4人達3.37億美元 藍鳥還要繼續砸錢拚道奇

藍鳥隊砸錢不手軟，今天和日本重砲岡本和真簽下4年長約，加拿大媒體「多倫多太陽報」指出， 儘管岡本的簽約金額高達6000萬...

MLB／高橋光成獲3隊報價未達共識 重返西武和林安可當隊友

日本職棒多名好手在去年季後入札制度挑戰大聯盟，並非所有人都能如願，28歲右投高橋光成交涉過程不順，今年將重返老東家西武獅...

MLB／兩年前爭奪大谷翔平失利 藍鳥4年6千萬美元簽下岡本和真

去年在世界大賽失利的藍鳥隊，再度在自由球員市場出手，今天和日本好手岡本和真簽下4年6000萬美元合約，大聯盟官網指出，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。