MLB／今井達也披上柯爾穿過的45號 先看NFL比賽和球迷搏感情

太空人隊今天在官網正式宣布，已經註冊日本投手今井達也，確定穿上45號球衣，過去使用這個背號的球星包括生涯358轟重砲卡洛斯李（Carlos Lee）、2023年美聯塞揚獎投手柯爾（Gerrit Cole）， 這將是今井美、日職棒生涯首次以45號出賽。

今井去年季後透過入札制挑戰大聯盟，和太空人簽下3年5400萬美元，確定離開待了8年的西武獅隊；他過去穿過11、48號球衣，在太空人都有球員使用，最後決定以45號出發，明天將在休士頓主場舉行加盟記者會。

今井達也現身德州人隊主場。 路透社

NFL美式足球德州人隊今天以38：30擊敗小馬隊，今井和經紀人經紀人波拉斯（Scott Boras）也到德州人主場觀戰，他的身影出現在球場大螢幕時，立刻起身高舉雙臂，食指、小指指向天空，擺出休士頓標誌性姿勢，受到爆滿球迷熱烈歡迎。

休士頓的暱稱是「H-Town」，食指和小指指向天空就像H，這個動作也在當地相當流行；今井準備展開大聯盟生涯，先和球迷搏感情，大聯盟官方X帳號發布訊息後，他受到不少球迷稱讚，說這位27歲好手已是球隊的一員，歡迎來到休士頓。