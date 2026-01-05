聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／今井達也披上柯爾穿過的45號 先看NFL比賽和球迷搏感情
太空人隊今天在官網正式宣布，已經註冊日本投手今井達也，確定穿上45號球衣，過去使用這個背號的球星包括生涯358轟重砲卡洛斯李（Carlos Lee）、2023年美聯塞揚獎投手柯爾（Gerrit Cole）， 這將是今井美、日職棒生涯首次以45號出賽。
今井去年季後透過入札制挑戰大聯盟，和太空人簽下3年5400萬美元，確定離開待了8年的西武獅隊；他過去穿過11、48號球衣，在太空人都有球員使用，最後決定以45號出發，明天將在休士頓主場舉行加盟記者會。
NFL美式足球德州人隊今天以38：30擊敗小馬隊，今井和經紀人經紀人波拉斯（Scott Boras）也到德州人主場觀戰，他的身影出現在球場大螢幕時，立刻起身高舉雙臂，食指、小指指向天空，擺出休士頓標誌性姿勢，受到爆滿球迷熱烈歡迎。
休士頓的暱稱是「H-Town」，食指和小指指向天空就像H，這個動作也在當地相當流行；今井準備展開大聯盟生涯，先和球迷搏感情，大聯盟官方X帳號發布訊息後，他受到不少球迷稱讚，說這位27歲好手已是球隊的一員，歡迎來到休士頓。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言