MLB／委國職棒好手對下一步困惑 國內動盪恐怕影響返美春訓

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
委內瑞拉棒球實力強勁。 美聯社
委內瑞拉棒球實力強勁。 美聯社

美軍發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），造成該國情勢動盪不安，國內職棒、大聯盟球員也被擾亂，甚至3月參加世界棒球經典賽的計畫也可能生變，大聯盟官方目前未有任何評論。

委內瑞拉被喻為中南美洲棒界的人才庫，去年大聯盟球員人數排名第3，僅次於美國、多明尼加，由於更大的地緣政治問題，讓該國棒運受到極大干擾；尤其美國總統川普聲稱「掌控」委內瑞拉，直到民主政權交接為止，這項舉動讓委國體育官員和運動員對下一步行動感到困惑。

委內瑞拉棒界仍有一堆問題待解，儘管國內職棒聯賽短暫停賽後即將恢復，但包括釀酒人隊球星喬里歐（Jackson Chourio）在內，很多正在委國的大、小聯盟球員處境不一，有人已經連繫所屬球團，有人狀況不明，引發美國媒體關切。

大聯盟各隊將在2月展開春訓，目前進出委內瑞拉的飛機大幅減少，如果這個問題持續下去，可能影響一些球員返美行程。

第6屆經典賽將於3月5日開打，委內瑞拉擁有培瑞茲（Salvador Perez）、亞土維（Jose Altuve）、亞古納（Ronald Acuna Jr.）這些大咖球員，被視為有機會阻止日本、美國爭取冠軍，主辦賽事的大聯盟官方被媒體問到委內瑞拉能否參賽時拒絕置評。

另外，原定2月開打的加勒比海系列賽，已從委內瑞拉首都卡拉卡斯移至墨西哥瓜達拉哈拉舉行，主因就是多明尼加、墨西哥、波多黎各職棒聯盟擔心在委國比賽的安全性。

