聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／打擊率比村上還高！知名網站預測岡本大聯盟菜鳥年數據
日職讀賣巨人隊重砲手岡本和真，在稍早已與藍鳥隊達成為期4年、價值6000萬美元的合約，讓藍鳥終於一圓簽下日本好手的夢想，而美國數據網站《FanGraphs Baseball》也隨後公佈針對岡本下賽季的數據預測。
現年29歲的岡本和真，自2015年加入日職即效力讀賣巨人，生涯在日職累積248轟、717分打點，5度入選明星賽，拿過3次央聯全壘打王、2次央聯打點王，有2座央聯三壘金手套、1座央聯一壘金手套。去年岡本因肘傷只出賽69場，但打擊率達3成27，並有15支全壘打、49分打點。
在該網站的預測陣容中，岡本和真擔任藍鳥隊的第7棒打者，防守位置為三壘。此外，網站結合了Steamer和ZiPs兩大表現預測系統的FGDC，預測岡本在大聯盟的新秀賽季表現如下，打擊率0.251，19發全壘打，59分打點，OPS為0.765，WAR值為1.8，統計共出戰107場比賽。
在此之前，另一位25歲的日職打者村上宗隆也與白襪隊簽下了一份為期2年3400萬美元的合約。根據同樣的系統計算，他在138場比賽中取得了.231的打擊率、32轟、81分打點、OPS.791和WAR值2.3的成績。若以整體來說，村上的數據明顯比岡本略勝一籌。
藍鳥曾在2023年季後積極追求大谷翔平，去年則努力爭取佐佐木朗希加盟，但最後都以失敗告終。不過，如今他們終於如願以償，簽下岡本和真這位日職好手。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言