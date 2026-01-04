MLB／打擊率比村上還高！知名網站預測岡本大聯盟菜鳥年數據

日職讀賣巨人隊重砲手岡本和真，在稍早已與藍鳥隊達成為期4年、價值6000萬美元的合約，讓藍鳥終於一圓簽下日本好手的夢想，而美國數據網站《FanGraphs Baseball》也隨後公佈針對岡本下賽季的數據預測。

現年29歲的岡本和真，自2015年加入日職即效力讀賣巨人，生涯在日職累積248轟、717分打點，5度入選明星賽，拿過3次央聯全壘打王、2次央聯打點王，有2座央聯三壘金手套、1座央聯一壘金手套。去年岡本因肘傷只出賽69場，但打擊率達3成27，並有15支全壘打、49分打點。

Blue Jays, 1B/3B Kazuma Okamoto reportedly agree to deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/0UfEt4VeBA — MLB (@MLB) 2026年1月3日

在該網站的預測陣容中，岡本和真擔任藍鳥隊的第7棒打者，防守位置為三壘。此外，網站結合了Steamer和ZiPs兩大表現預測系統的FGDC，預測岡本在大聯盟的新秀賽季表現如下，打擊率0.251，19發全壘打，59分打點，OPS為0.765，WAR值為1.8，統計共出戰107場比賽。

在此之前，另一位25歲的日職打者村上宗隆也與白襪隊簽下了一份為期2年3400萬美元的合約。根據同樣的系統計算，他在138場比賽中取得了.231的打擊率、32轟、81分打點、OPS.791和WAR值2.3的成績。若以整體來說，村上的數據明顯比岡本略勝一籌。

藍鳥曾在2023年季後積極追求大谷翔平，去年則努力爭取佐佐木朗希加盟，但最後都以失敗告終。不過，如今他們終於如願以償，簽下岡本和真這位日職好手。

A look at the new projected lineup for the Blue Jays after Kazuma Okamoto's reported signing. Okamoto slashed .277/.361/.521 with 248 home runs and 717 RBI over 11 NPB seasons.



Lineup projection via @fangraphs pic.twitter.com/5ObLjBq9tG — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2026年1月3日