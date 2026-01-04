MLB／簽下岡本在內4人達3.37億美元 藍鳥還要繼續砸錢拚道奇

藍鳥隊砸錢不手軟，今天和日本重砲岡本和真簽下4年長約，加拿大媒體「多倫多太陽報」指出， 儘管岡本的簽約金額高達6000萬美元，但這並不意味藍鳥不能再簽塔克（Kyle Tucker）或是比切特（Bo Bichette）。

藍鳥去年在世界大賽幾乎扳倒衛冕軍道奇隊，打滿7場還是讓出江山，新球季重新調整投打陣容，在自由球員市場簽下兩名先發投手希斯（ Dylan Cease）、龐斯（Cody Ponce）、後援投手羅傑斯（Tyler Rogers），再加上岡本已經花了3億3700萬美元，補強動作仍未停止。

隨著耶誕節、新年假期結束，自由球員搶人大戰重新啟動，多倫多太陽報推測塔克、比切特的行情還會升溫，藍鳥也將繼續追逐其中一位強力打者。

岡本過去在日本職棒巨人隊11季，生涯打擊率2成77、全壘打248支、打點717分，從2018年起連續6季30轟，2023年41轟寫下單季最佳紀錄；多倫多太陽報指出，這位29歲好手將立刻為藍鳥增添不少火力，由於小葛雷諾（Vlad Guerrero Jr. ）鎮守一壘，儘管岡本也有豐富的外野防守經驗，預料將會擔任三壘手，一切就等教練團的安排。

該報指出，藍鳥簽下這門日本重砲，成為積極準備美聯衛冕的另一個舉動，總經理艾金斯（Ross Atkins）一直透過不同管道積極運作，包括追求兩位頂級球員塔克、比切特。

岡本是自由球員市場第7位合約總值達6000萬美元以上的球員，希斯7年2億1000萬美元仍居第1。

比切特效力藍鳥7季，成為自由球員市場頭號熱門游擊手，為了爭取更多籌碼，甚至表明願意轉戰二壘，除了老東家想要搶人，最近傳出小熊、洋基、道奇、紅襪隊都有興趣，最新消息是費城人隊也加入戰局。