快訊

美軍最精銳三角洲部隊是何方神聖？5分鐘攻堅推翻馬杜洛13年政權

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

總統馬杜洛遭美軍逮捕！Netflix男星狂喜：委內瑞拉從未如此開心

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／簽下岡本在內4人達3.37億美元 藍鳥還要繼續砸錢拚道奇

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
岡本和真。 美聯社
岡本和真。 美聯社

藍鳥隊砸錢不手軟，今天和日本重砲岡本和真簽下4年長約，加拿大媒體「多倫多太陽報」指出， 儘管岡本的簽約金額高達6000萬美元，但這並不意味藍鳥不能再簽塔克（Kyle Tucker）或是比切特（Bo Bichette）。

藍鳥去年在世界大賽幾乎扳倒衛冕軍道奇隊，打滿7場還是讓出江山，新球季重新調整投打陣容，在自由球員市場簽下兩名先發投手希斯（ Dylan Cease）、龐斯（Cody Ponce）、後援投手羅傑斯（Tyler Rogers），再加上岡本已經花了3億3700萬美元，補強動作仍未停止。

隨著耶誕節、新年假期結束，自由球員搶人大戰重新啟動，多倫多太陽報推測塔克、比切特的行情還會升溫，藍鳥也將繼續追逐其中一位強力打者。

岡本過去在日本職棒巨人隊11季，生涯打擊率2成77、全壘打248支、打點717分，從2018年起連續6季30轟，2023年41轟寫下單季最佳紀錄；多倫多太陽報指出，這位29歲好手將立刻為藍鳥增添不少火力，由於小葛雷諾（Vlad Guerrero Jr. ）鎮守一壘，儘管岡本也有豐富的外野防守經驗，預料將會擔任三壘手，一切就等教練團的安排。

該報指出，藍鳥簽下這門日本重砲，成為積極準備美聯衛冕的另一個舉動，總經理艾金斯（Ross Atkins）一直透過不同管道積極運作，包括追求兩位頂級球員塔克、比切特。

岡本是自由球員市場第7位合約總值達6000萬美元以上的球員，希斯7年2億1000萬美元仍居第1。

比切特效力藍鳥7季，成為自由球員市場頭號熱門游擊手，為了爭取更多籌碼，甚至表明願意轉戰二壘，除了老東家想要搶人，最近傳出小熊、洋基、道奇、紅襪隊都有興趣，最新消息是費城人隊也加入戰局。

藍鳥 自由球員 塔克

延伸閱讀

MLB／兩年前爭奪大谷翔平失利 藍鳥4年6千萬美元簽下岡本和真

MLB／官網曝岡本和真吸引6隊興趣 一項優勢適合藍鳥

MLB／入札倒數計時 今井達也、岡本和真在洛杉磯會面球團

MLB／不想步村上宗隆後塵？ 這4名球員恐左右岡本和真落腳處

相關新聞

MLB／兩年前爭奪大谷翔平失利 藍鳥4年6千萬美元簽下岡本和真

去年在世界大賽失利的藍鳥隊，再度在自由球員市場出手，今天和日本好手岡本和真簽下4年6000萬美元合約，大聯盟官網指出，這...

MLB／高橋光成獲3隊報價未達共識 重返西武和林安可當隊友

日本職棒多名好手在去年季後入札制度挑戰大聯盟，並非所有人都能如願，28歲右投高橋光成交涉過程不順，今年將重返老東家西武獅...

MLB／至少15隊喊聲卻沒幾隊報價 今井達也寧少拿9億再拚大約

太空人隊正式公布以三年合約簽下27歲日籍投手今井達也，將在美國時間5日於主場大金球場為他舉辦加盟記者會。他的入札挑戰雷聲...

MLB／簽下岡本在內4人達3.37億美元 藍鳥還要繼續砸錢拚道奇

藍鳥隊砸錢不手軟，今天和日本重砲岡本和真簽下4年長約，加拿大媒體「多倫多太陽報」指出， 儘管岡本的簽約金額高達6000萬...

MiLB／黃仲翔更了解自己 與柯敬賢約定更高層級再次對決

旅美亞利桑那響尾蛇隊投手黃仲翔今天現身大專棒球聯賽看哥哥比賽；旅美首年生涯收穫多，更了解自己需要什麼，去年球季曾與柯敬賢...

MLB／官網曝岡本和真吸引6隊興趣 一項優勢適合藍鳥

讀賣巨人隊強打岡本和真透過入札制度挑戰大聯盟，談判期限為美東時間本周日下午5點。大聯盟官網指出，海盜、紅襪、教士、水手、天使和藍鳥隊都對他有興趣，並提到岡本守左外野的可能性。 現年29歲的岡本和

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。