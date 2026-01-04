聽新聞
MLB／高橋光成獲3隊報價未達共識 重返西武和林安可當隊友
日本職棒多名好手在去年季後透過入札制度挑戰大聯盟，並非所有人都能如願，28歲右投高橋光成交涉過程不順，今年將重返老東家西武獅隊，和我國好手林安可當隊友。
岡本和真今天傳出以4年6000萬美元合約加盟藍鳥隊，繼白襪隊村上宗隆2年3400萬美元、太空人隊今井達也3年5400萬美元之後，成為第3位入札成功的日職球員，高橋的大聯盟夢想暫時落空。
今井、高橋在西武當了8年隊友，入札命運完全不同；大聯盟官網指出，今井已在太空人找到歸宿，高橋新球季重返日職，他的入札期限明天截止，雖收到3支大聯盟球隊報價，但將和西武簽下新約，包括逃脫條款，明年重返自由球員市場，不必再透過入札制。
高橋2015年展開日職一軍生涯，在西武11季出賽196場（192場先發），投出73勝77敗、防禦率3.39，速球平均93英里，搭配快速指叉球、滑球、卡特球、曲球；官網指出，高橋讓打者揮空率和三振數雖然不如隊友今井，但擅長製造滾地球，在日職的滾地球率經常超過50%。
