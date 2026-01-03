快訊

「北捷英雄」余家昶今辦告別式！總統府致贈褒揚令⋯生前燦笑模樣曝

「四大星座」2026財星高照！巨蟹升官加薪、他尾牙抱走大獎

2026台北「年貨大街」時間曝先收藏！年菜乾貨禮品統統有

MiLB／黃仲翔更了解自己 與柯敬賢約定更高層級再次對決

中央社／ 嘉義3日電
黃仲翔。資料照
黃仲翔。資料照

響尾蛇隊投手黃仲翔今天現身大專棒球聯賽看哥哥比賽；旅美首年生涯收穫多，更了解自己需要什麼，去年球季曾與柯敬賢投打對決，也盼下次是在更高層級再碰頭。

20歲投手黃仲翔去年展開旅美生涯，從新人聯盟出發，季中升小聯盟1A，去年球季在1A整季7場先發出賽，戰績3勝2敗，防禦率2.78；去年整季小聯盟累計16場出賽（15場先發），投68.1局戰績4勝3敗，投出78次三振，防禦率3.56。

黃仲翔接受中央社記者訪問表示，去年球季進度比預期的快，旅美首年收穫很多，無論投球還是生活方面，更知道要練什麼東西，也了解自己需要什麼。

黃仲翔表示，在技術方面，教練團有幫忙些微的調整動作，之前有陣子很常出現偏多的壞球，教練團持續溝通協助，讓他透過比賽調整修正，也收到不錯的效果。

被問起旅美首年有沒有印象深刻的比賽，黃仲翔表示，在去年8月底獲選加州聯盟單週最佳投手，剛好遇到一群去參觀的台灣人，是比較特別的回憶。

生活方面，黃仲翔表示，與隊友溝通目前幾乎都可以聽懂，翻譯也會讓他嘗試多講，因為喜歡聽拉丁歌，每次放歌、隊友都會拱他跳舞。

去年球季黃仲翔也曾與道奇隊好手柯敬賢投打對決，黃仲翔表示，兩人有約定，希望下次能在更高層級對決；至於新球季的目標，黃仲翔表示，身體健康最重要，有健康的身體、想要做什麼都不會是大問題。

黃仲翔今天現身嘉義市立棒球場觀看就讀南華大學的哥哥劉丞皓出賽，目前持續在台自主訓練，也有計畫性的增重，體重約90公斤，目標增重到95公斤，也有針對去年球季中扭傷的腳踝部位再加強訓練。

柯敬賢 小聯盟 棒球

延伸閱讀

經典賽／分析南韓晉級關鍵之戰將是台灣 韓媒提議「抓放」

社會安全網淪淫魔網！妻當共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

MLB／山本由伸季後賽神級演出 美媒預測新賽季成績卻更保守

中職／悍將隊再添新洋將愛力戈 本季在洋基3A防禦率5.61

相關新聞

MLB／至少15隊喊聲卻沒幾隊報價 今井達也寧少拿9億再拚大約

太空人隊正式公布以三年合約簽下27歲日籍投手今井達也，將在美國時間5日於主場大金球場為他舉辦加盟記者會。他的入札挑戰雷聲...

MLB／官網曝岡本和真吸引6隊興趣 一項優勢適合藍鳥

讀賣巨人隊強打岡本和真透過入札制度挑戰大聯盟，談判期限為美東時間本周日下午5點。大聯盟官網指出，海盜、紅襪、教士、水手、天使和藍鳥隊都對他有興趣，並提到岡本守左外野的可能性。 現年29歲的岡本和

MiLB／黃仲翔更了解自己 與柯敬賢約定更高層級再次對決

旅美亞利桑那響尾蛇隊投手黃仲翔今天現身大專棒球聯賽看哥哥比賽；旅美首年生涯收穫多，更了解自己需要什麼，去年球季曾與柯敬賢...

MLB／今井達也加盟太空人價碼遠低預期 韓媒報導「很震驚」

透過入札制度挑戰大聯盟的前西武獅王牌投手今井達也，將與休士頓太空人（Houston Astros）達成一紙3年合約，消息於今日曝光。不過，繼先前村上宗隆轉戰芝加哥白襪後，日本球界一投一打兩大代表球星接

MLB／世界大賽對大谷轟三分砲 傳洋基道奇加入比切特爭奪戰

藍鳥隊明星內野手比切特（Bo Bichette）休賽季成為自由球員，先前報導指出藍鳥有意簽回，紅襪隊已透過視訊會面，如今連洋基、道奇和小熊隊都加入爭奪戰。 比切特上季出賽139場，累積18轟94

MLB／大谷翔平新年廣告暖心登場 親筆祝福字跡再掀話題

道奇巨星大谷翔平所代言的麒麟「Plasma乳酸菌」全新電視廣告《大谷翔平的免疫保健・新年篇》，自新年1月1日起在日本全國正式播出。廣告中，大谷展現罕見的柔和神情，懷抱巨大熊玩偶的畫面在社群平台迅速引發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。