MiLB／黃仲翔更了解自己 與柯敬賢約定更高層級再次對決

響尾蛇隊投手黃仲翔今天現身大專棒球聯賽看哥哥比賽；旅美首年生涯收穫多，更了解自己需要什麼，去年球季曾與柯敬賢投打對決，也盼下次是在更高層級再碰頭。

20歲投手黃仲翔去年展開旅美生涯，從新人聯盟出發，季中升小聯盟1A，去年球季在1A整季7場先發出賽，戰績3勝2敗，防禦率2.78；去年整季小聯盟累計16場出賽（15場先發），投68.1局戰績4勝3敗，投出78次三振，防禦率3.56。

黃仲翔接受中央社記者訪問表示，去年球季進度比預期的快，旅美首年收穫很多，無論投球還是生活方面，更知道要練什麼東西，也了解自己需要什麼。

黃仲翔表示，在技術方面，教練團有幫忙些微的調整動作，之前有陣子很常出現偏多的壞球，教練團持續溝通協助，讓他透過比賽調整修正，也收到不錯的效果。

被問起旅美首年有沒有印象深刻的比賽，黃仲翔表示，在去年8月底獲選加州聯盟單週最佳投手，剛好遇到一群去參觀的台灣人，是比較特別的回憶。

生活方面，黃仲翔表示，與隊友溝通目前幾乎都可以聽懂，翻譯也會讓他嘗試多講，因為喜歡聽拉丁歌，每次放歌、隊友都會拱他跳舞。

去年球季黃仲翔也曾與道奇隊好手柯敬賢投打對決，黃仲翔表示，兩人有約定，希望下次能在更高層級對決；至於新球季的目標，黃仲翔表示，身體健康最重要，有健康的身體、想要做什麼都不會是大問題。

黃仲翔今天現身嘉義市立棒球場觀看就讀南華大學的哥哥劉丞皓出賽，目前持續在台自主訓練，也有計畫性的增重，體重約90公斤，目標增重到95公斤，也有針對去年球季中扭傷的腳踝部位再加強訓練。