MLB／官網曝岡本和真吸引6隊興趣 一項優勢適合藍鳥
讀賣巨人隊強打岡本和真透過入札制度挑戰大聯盟，談判期限為美東時間本周日下午5點。大聯盟官網指出，海盜、紅襪、教士、水手、天使和藍鳥隊都對他有興趣，並提到岡本守左外野的可能性。
現年29歲的岡本和真日職生涯11年，累積248轟，打擊率0.277。上季雖然因傷只出賽69場，但仍轟出15發全壘打，打擊率0.327，OPS值1.014皆創生涯新高。
岡本和真被多數球隊視為三壘和一壘手，生涯只在左外野出賽77場，2024年後沒當過外野手。《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）指出，能守左外野讓他更適合加入藍鳥。
布萊格曼（Alex Bregman）是目前市場上最大咖三壘手，ESPN記者歐尼（Buster Olney）認為，布萊格曼會重返紅襪，並提出很有競爭力的報價。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言