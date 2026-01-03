MLB／官網曝岡本和真吸引6隊興趣 一項優勢適合藍鳥

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
讀賣巨人隊岡本和真。聯合報系資料照
讀賣巨人隊強打岡本和真透過入札制度挑戰大聯盟，談判期限為美東時間本周日下午5點。大聯盟官網指出，海盜、紅襪、教士、水手、天使和藍鳥隊都對他有興趣，並提到岡本守左外野的可能性。

現年29歲的岡本和真日職生涯11年，累積248轟，打擊率0.277。上季雖然因傷只出賽69場，但仍轟出15發全壘打，打擊率0.327，OPS值1.014皆創生涯新高。

岡本和真被多數球隊視為三壘和一壘手，生涯只在左外野出賽77場，2024年後沒當過外野手。《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）指出，能守左外野讓他更適合加入藍鳥。

布萊格曼（Alex Bregman）是目前市場上最大咖三壘手，ESPN記者歐尼（Buster Olney）認為，布萊格曼會重返紅襪，並提出很有競爭力的報價。

岡本和真 藍鳥

