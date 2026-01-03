MLB／至少15隊喊聲卻沒幾隊報價 今井達也寧少拿9億再拚大約

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
太空人隊正式宣布與今井達也完成合約。圖／取自太空人隊官方X
太空人隊正式宣布與今井達也完成合約。圖／取自太空人隊官方X

太空人隊正式公布以三年合約簽下27歲日籍投手今井達也，將在美國時間5日於主場大金球場為他舉辦加盟記者會。他的入札挑戰雷聲大、雨點小，最終只簽下3年5400萬美元合約，也引起美國媒體熱議，The Athletic報導指出，至少15隊對他感興趣，但因對他的直球在大聯盟的壓制力有疑慮而卻步。

今井達也的合約平均年薪1800萬美元，前兩年都附帶逃脫選擇權，若三年合約走完、激勵獎金拿滿，最高可領到6300萬美元。

The Athletic在休賽季剛開始時對他的合約預測為8年1.9億美元，最終數字差距極大，大聯盟各隊對今井的評估顯然保守許多。一位消息人士指出，今井手中還有一份年限更長、總額高出至少3000萬美元（約台幣9.4億元）的合約，但均薪較低，因此他選擇太空人的短約，且每年可以逃脫，期盼能在大聯盟證明自己。

報導中指出，至少15隊對今井有興趣，但部分球隊對他的投球數據有疑慮，影響了他的行情。有球探指出，以今井的直球位移和進壘角度，不確定能否在大聯盟層級發揮效果、以直球為主軸進入比賽，而非被迫過早且過多拿出其他球種與打者周旋。

大聯盟 今井達也 太空人

MLB／山本由伸季後賽神級演出 美媒預測新賽季成績卻更保守

道奇日籍強投山本由伸在大聯盟第2個賽季迎接爆炸性飛躍，不僅擔任開幕戰先發投手，世界大賽最後站上投手丘的同樣也是他，成為球隊奪冠的關鍵人物。隨著即將邁入第3個賽季，外界也關注他在2026年究竟能交出怎樣

MLB／今井達也加盟太空人價碼遠低預期 韓媒報導「很震驚」

透過入札制度挑戰大聯盟的前西武獅王牌投手今井達也，將與休士頓太空人（Houston Astros）達成一紙3年合約，消息於今日曝光。不過，繼先前村上宗隆轉戰芝加哥白襪後，日本球界一投一打兩大代表球星接

MLB／世界大賽對大谷轟三分砲 傳洋基道奇加入比切特爭奪戰

藍鳥隊明星內野手比切特（Bo Bichette）休賽季成為自由球員，先前報導指出藍鳥有意簽回，紅襪隊已透過視訊會面，如今連洋基、道奇和小熊隊都加入爭奪戰。 比切特上季出賽139場，累積18轟94

MLB／大谷翔平新年廣告暖心登場 親筆祝福字跡再掀話題

道奇巨星大谷翔平所代言的麒麟「Plasma乳酸菌」全新電視廣告《大谷翔平的免疫保健・新年篇》，自新年1月1日起在日本全國正式播出。廣告中，大谷展現罕見的柔和神情，懷抱巨大熊玩偶的畫面在社群平台迅速引發

MLB／官網曝高橋光成只收到1隊報價 恐重返日職、明年再來

西武獅隊王牌投手今井達也確定以3年6300萬美元合約加入太空人隊，同樣來自西武獅的高橋光成卻乏人問津，傳出高橋將放棄入札，重返日職。 現年28歲的高橋光成季後和今井達也都透過入札制度挑戰大聯盟，

