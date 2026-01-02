快訊

MLB／今井達也加盟太空人價碼遠低預期 韓媒報導「很震驚」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
今井達也。 美聯社
透過入札制度挑戰大聯盟的前西武獅王牌投手今井達也，將與休士頓太空人（Houston Astros）達成一紙3年合約，消息於今日曝光。不過，繼先前村上宗隆轉戰芝加哥白襪後，日本球界一投一打兩大代表球星接連卻是以遠低於外界預期的合約金額赴美發展，引起韓國媒體高度關注，直呼「相當震撼」。

據報導，今井達也的新合約平均年薪約為1800萬美元，事實上在旅美日本投手中排名史上第3高，僅次於山本由伸的年均合約2708萬美元，以及田中將大的年均2214萬美元。這3年保障金額總計5400萬美元，並依投球局數設有激勵獎金，最高可達3年6300萬美元。依照入札制度規定，原母隊西武獅將可獲得最高1132萬5000美元的轉隊補償金

今井達也近年在日職表現出色，連續3季拿下雙位數勝投，去年更繳出防禦率1.92的頂尖成績，被視為具備即戰力的大聯盟先發投手。美國媒體先前甚至預測他有機會獲得8年1億9000萬美元的長約，但實際簽約結果僅不到該預估的三分之一，落差之大令人意外。

這樣的結果也引起韓國媒體《OSEN》關注，該媒體以「衝擊、又是衝擊，為何日本全壘打王與10勝投手身價雙雙下修」為題報導，形容這並非「日本溢價」，而是「令人震驚的折扣」。報導同時點名村上宗隆，指出兩位日本球星的實際合約金額與原先市場預測出現巨大差距。

村上宗隆原本被預估可望拿下8年1億8000萬美元的巨型合約，最終卻僅以2年3400萬美元的價碼加盟白襪，母隊養樂多燕子可獲得約657萬5000美元的轉隊補償金。

不過，今井達也的合約中包含2026和2027年選擇跳脫合約的條款，意味著他若能在大聯盟首季就繳出亮眼表現，便可提前成為自由球員，再度挑戰更高價碼的長期合約。

《OSEN》也指出，今井達也與村上宗隆最終還是選擇了短期合約，正是希望先在大聯盟證明實力，再為自己爭取更好的未來。

日本 韓國 補償金 太空人 赴美

